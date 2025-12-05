50 ألف درهم لصاحب المركز الأول في تحدي اللياقة البدنية برأس الخيمة

كما حقق خالد محمد علي الشحي، الفائز بالمركز الثاني من رأس الخيمة، تحولاً ملحوظاً، حيث فقد 20 كجم على مدى ثلاثة أشهر. بدأ خالد المنافسة بوزن 135 كجم، وقلل وزنه إلى 115 كجم، وعزا نجاحه إلى نظام غذائي صارم وخطة تمارين رياضية بتوجيه من أخيه الأكبر والمدرب منصور في نادي رشاقة لايف (Rashaqa Life Gym) في جولان. وأكد على أهمية دعم العائلة، مشيراً إلى أن والدته كانت تعد وجبات صحية في المنزل لمساعدته على تجنب الوجبات السريعة خلال التحدي. يهدف خالد إلى مواصلة رحلته نحو الوزن المثالي البالغ 80 كجم.