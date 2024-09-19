50 ألف درهم غرامة 3 كُتاب عَدل بأبوظبي لمخالفتهم التوجيهات والقرارات

فرضت لجنة شؤون الكاتب بالعدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على ثلاثة من كتاب العدل الخاصين، بسبب عدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتوجيهات المنظمة للمهنة. جاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.