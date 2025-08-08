100 ألف درهم غرامة سائقين بدبي لاستعراضاتهما الخطرة

غرمت شرطة دبي سائقين 50 ألف درهم لكل منهما وحجزت مركبتهما بعد ضبطهما وهما يؤديان حركات بهلوانية في الطرق العامة.
في مقطع فيديو نشرته شرطة دبي، شوهد سائق سيارة وهو يصعد إلى غطاء محرك سيارته المتحركة، وهو يلوح بيديه من جانب إلى آخر كما لو كان يجدف، أثناء تصوير محتوى لتعزيز شعبيته على الإنترنت - وهو ما أطلق عليه مستخدمو الإنترنت "زراعة الهالة". كما تم تصوير سائق آخر وهو يتسلق داخل غطاء محرك سيارة متحركة في نفس الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، إن دوريات المرور تمكنت من تحديد هوية المخالفين من خلال مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع.
شاهد الفيديو أدناه، كما نشرته شرطة دبي:
«يُشكّل هذا السلوك المتهور تهديدًا خطيرًا لسلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين. إنه انتهاك صارخ لقوانين المرور، ولا يُمكن السكوت عنه»، العميد جمعة سالم بن سويدان.
وأكد أن شرطة دبي لا تتسامح مطلقاً مع الأعمال الخطرة، وحذر من أن نشر مثل هذه الأعمال عبر الإنترنت لا يعفي من الخطر الناجم عنها.
وأضاف أن "الطرق العامة ليست ساحات للمشاغبات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمثل هذه الأعمال الخطيرة أمر غير مقبول على الإطلاق".
حثت السلطات الجمهور على الالتزام بقوانين المرور والإبلاغ عن القيادة الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي أو بالاتصال على الرقم 901.
يُعد حجز المركبات في الإمارات العربية المتحدة من أشد العقوبات، وغالبًا ما يصاحبه غرامات باهظة ونقاط سوداء. تُحفظ المركبات المحجوزة في أماكن مخصصة، ولا يجوز استخدامها طوال مدة العقوبة. لمعرفة ما يجب عليك فعله في حال حجز سيارتك، اطلع على مقالتنا.
يتم استخدام مصطلح "الزراعة" في ألعاب الفيديو لوصف جمع الموارد أو الأدوات.
في الوقت نفسه، في مصطلحات جيلي ألفا وزد، تُستخدم كلمة "هالة" لوصف سلوك الشخص و"جوهه" وشخصيته المحبوبة. كلما كانت هالتك أفضل، زادت نقاط الهالة التي تكتسبها. والعكس صحيح أيضًا، فإذا قام شخص ما بشيء محرج أو مكروه من الآخرين، فإنه يفقد نقاط هالته.
أدى الجمع بين الكلمتين إلى ظهور مصطلح "Aura Farming"، والذي يبدو أن الصبي الصغير التقليدي هو سيده وفقًا للإنترنت.