100 ألف درهم غرامة سائقين بدبي لاستعراضاتهما الخطرة

في مقطع فيديو نشرته شرطة دبي، شوهد سائق سيارة وهو يصعد إلى غطاء محرك سيارته المتحركة، وهو يلوح بيديه من جانب إلى آخر كما لو كان يجدف، أثناء تصوير محتوى لتعزيز شعبيته على الإنترنت - وهو ما أطلق عليه مستخدمو الإنترنت "زراعة الهالة". كما تم تصوير سائق آخر وهو يتسلق داخل غطاء محرك سيارة متحركة في نفس الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي.