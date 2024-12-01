50 ألف درهم غرامات منتظرة لمخالفي قواعد الاحتفال بالعيد الوطني بدبي

وتقع معظم المخالفات ضمن المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي يمكن أن يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم مقابل الإفراج عن المركبة المحجوزة.