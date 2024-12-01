50 ألف درهم غرامات منتظرة لمخالفي قواعد الاحتفال بالعيد الوطني بدبي
حثت شرطة دبي السكان والزوار على اتباع القواعد والإرشادات أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لضمان تجربة آمنة ومنظمة وممتعة للجميع مع تجنب أي حوادث.
وقالت الهيئة إن الدوريات ستحرص على ضمان أعلى مستويات السلامة المرورية طوال هذه الفترة لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
وتقع معظم المخالفات ضمن المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي يمكن أن يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم مقابل الإفراج عن المركبة المحجوزة.
إليكم القواعد التي يجب على الجمهور أن يكون على دراية بها عند الخروج للاحتفالات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
- تجنب تنظيم أو المشاركة في المسيرات والتجمعات العشوائية.
- الالتزام بجميع قواعد المرور.
- اتبع التعليمات الصادرة عن ضباط الشرطة.
- امتنع عن استخدام بخاخات الحفلات، سواء من قبل السائقين، أو الركاب، أو المشاة.
- احرص على إبقاء لوحات الترخيص الأمامية والخلفية للمركبات مرئية وتجنب أي عائق.
- امتنع عن تغيير لون السيارة أو تلوين الزجاج الأمامي.
- وحذرت الجمهور من وضع أي ملصقات أو إشارات أو شعارات من أي نوع على السيارة إلا إذا كانت مخصصة لعيد الاتحاد ومطابقة للإرشادات والشروط الرسمية.
- يمنع تغطية نوافذ المركبة الجانبية أو الأمامية أو الخلفية بالملصقات.
- يُمنع استعمال المظلات التي تحجب الرؤية.
- لا يجوز القيام بالأعمال المثيرة على الطرق الداخلية أو الخارجية أو عرقلة أو قطع حركة المرور.
- يجب على مالكي المركبات تجنب إجراء تعديلات غير مصرح بها أو إضافة ميزات غير مرخصة تسبب ضوضاء مفرطة أو تعيق الرؤية.
- يجب على السائقين التأكد من وجود عدد مسموح به فقط من الركاب في السيارة وعدم السماح لأي شخص بالخروج من النوافذ أو فتحة السقف.
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في وقت سابق، عن قائمة تضم 14 مخالفة بمناسبة اليوم الوطني الـ53.
سيستمتع موظفو القطاعين العام والخاص بعطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُطلق عليه هذا العام عيد الاتحاد.