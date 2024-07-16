5 وجهات جديدة في ماليزيا ل"الاتحاد للطيران"

أعلنت الاتحاد للطيران أنه أصبح بإمكان عملائها الآن السفر إلى خمس وجهات جديدة في ماليزيا، وهي "جوهور باهرو" و"لنكاوي" و"بينانغ" و"كوتا كينابالو" و"تاواو"، وستعمل شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران باتيك الماليزية، وسيتيح هذا أيضاً للمسافرين الاتصال بمدينتي هانوي ودا نانغ في فيتنام، بالإضافة إلى بيرث في أستراليا.

وباستخدام تذكرة واحدة، يتاح للركاب الاستفادة من الخدمات المشتركة التي تقدمها كلتا الناقلتين. ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه المواقع عبر مركز باتيك في مطار كوالالمبور الدولي الذي تخدمه رحلتان يومياً لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي.