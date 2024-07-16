5 وجهات جديدة في ماليزيا ل"الاتحاد للطيران"
أعلنت الاتحاد للطيران أنه أصبح بإمكان عملائها الآن السفر إلى خمس وجهات جديدة في ماليزيا، وهي "جوهور باهرو" و"لنكاوي" و"بينانغ" و"كوتا كينابالو" و"تاواو"، وستعمل شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران باتيك الماليزية، وسيتيح هذا أيضاً للمسافرين الاتصال بمدينتي هانوي ودا نانغ في فيتنام، بالإضافة إلى بيرث في أستراليا.
وباستخدام تذكرة واحدة، يتاح للركاب الاستفادة من الخدمات المشتركة التي تقدمها كلتا الناقلتين. ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه المواقع عبر مركز باتيك في مطار كوالالمبور الدولي الذي تخدمه رحلتان يومياً لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي.
سيتمكن المسافرون أيضاً من نقل أمتعتهم إلى وجهتهم النهائية، كما سيتم تشغيل المسارات الجديدة اليوم للرحلات التي تبدأ في 16 يوليو 2024.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى المسافرين القادمين والمغادرين من ماليزيا خيارات أوسع للرحلات على الشبكتين المشتركتين.
وقال "أريك دي"، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "نتطلع بفارغ الصبر إلى الترحيب الحار بالعملاء من آسيا الذين يزورون مقرنا الرئيسي في أبوظبي، وأن يختبروا تجربة ضيافتنا الشهيرة، بالإضافة إلى المسافرين الذين يتصلون بشبكة الاتحاد العالمية المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر مركزنا في أبوظبي".
وقال "داتوك تشاندران راما موثي"، الرئيس التنفيذي لشركة باتيك إير ماليزيا: "نهدف إلى جعل مطار كوالالمبور الدولي مركزاً للعبور، مما يعزز اتصال الاتحاد بركابها، ويضمن تجربة سفر أكثر شمولاً وملاءمة". مؤكداً أن ركاب الاتحاد يمكنهم المرور بسهولة عبر مطار كوالالمبور الدولي للوصول إلى وجهات مختلفة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وخارجها.
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعمل هذه الشراكة على توسيع خيارات الطيران للمسافرين الماليزيين، مما يوفر خيارات سفر محسنة لاكتشاف وجهات دولية جديدة خارج أبوظبي."