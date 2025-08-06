5% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات في 2025

ما زلنا نلاحظ أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى تقلبات في المعنويات على المدى القصير، لكنها لا تؤثر على اتجاهات الأسواق أو تدفقات الاستثمار على المدى الطويل. وفي هذه المنطقة، ربما كان التأثير أوضح ما يكون في أسعار النفط، التي عادت الآن إلى حد كبير إلى مستوياتها قبل اندلاع التوترات. ويبقى التركيز على المدى الطويل منصبًا بشكل كبير على المنطقة كنقطة نمو واعدة في عالم لا يزال فيه النمو الرئيسي فاترًا في العديد من المناطق، وفقًا لجيل .