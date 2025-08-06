5% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات في 2025
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% هذا العام و4% خلال العامين المقبلين، بحسب توقعات بنك ستاندرد تشارترد.
وتتجاوز توقعات البنك العالمي لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام توقعات البنك المركزي الإماراتي البالغة 4.4% لعام 2025، لكنها أقل من 5.4% المتوقعة للعام المقبل.
توقع المُقرض أن يظل معدل التضخم في الدولة عند 3% لثلاث سنوات متتالية. ووفقًا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغ معدل التضخم في الإمارات 1.1% في مارس 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تضخم السلع غير القابلة للتداول.
وتوقعت أن يبلغ رصيد الحساب الجاري سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ويرتفع إلى ثمانية في المائة العام المقبل وعشرة في المائة في عام 2027.
وقال مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لدى ستاندرد تشارترد، إن النظرة طويلة الأجل إلى الإمارات ومنطقة الخليج تشكل نقطة مشرقة للنمو.
ما زلنا نلاحظ أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى تقلبات في المعنويات على المدى القصير، لكنها لا تؤثر على اتجاهات الأسواق أو تدفقات الاستثمار على المدى الطويل. وفي هذه المنطقة، ربما كان التأثير أوضح ما يكون في أسعار النفط، التي عادت الآن إلى حد كبير إلى مستوياتها قبل اندلاع التوترات. ويبقى التركيز على المدى الطويل منصبًا بشكل كبير على المنطقة كنقطة نمو واعدة في عالم لا يزال فيه النمو الرئيسي فاترًا في العديد من المناطق، وفقًا لجيل .
مع ذلك، توقع ستاندرد تشارترد أن يظل فائض المعروض النفطي هو العامل المسيطر. وأضاف: "نتوقع أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نطاق يقارب 65 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر المقبلة. وقد تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار النفط".
لا تزال التوقعات المستقلة للعرض والطلب تُشير إلى فائض في سوق النفط، وهو ما يُفسر توقعاتنا لسعر خام غرب تكساس الوسيط عند 65 دولارًا للبرميل خلال 6-12 شهرًا. تُمثل العوامل الجيوسياسية خطرًا واضحًا على ارتفاع الأسعار، فبينما يُمكن أن يُساعد حجم فائض العرض والطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك+ في تعويض ذلك، لا يُمكن استبعاد ارتفاعات الأسعار على المدى القريب، وفقًا لتقرير ستاندرد تشارترد لتوقعات السوق العالمية.