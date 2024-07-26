5 ميداليات للإمارات في بطولة بولندا للدراجات المائية

أحرز أبطال الإمارات للدراجات المائية 5 ميداليات ملونة بواقع " ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين"، وذلك في اليوم الأول من الجولة الأولى من البطولة الدولية للدراجات المائية فئة "الجي إس بي"، والمقامة في جمهورية بولندا من 25 إلى 28 يوليو الجاري بمشاركة 30 دولة.

وجاء حصاد الميداليات في فئة البراعم، حيث تمكن علي آل علي من التتويح بذهبية فئة "جونيور 15 لايت"، وحقق عبد الله العوضي فضية "نوفيس سكي لايت"، وسهيل راشد الطاير فضية "جونيور 15 لايت"، ونجح أحمد سالم الطاهر في حصد برونزيتي فئتي "جونيور 15 لايت" و" 12 لايت".

ويتألف فريق الإمارات من عشرة متسابقين يمثلون فريق شرطة دبي للدراجات المائية بمشاركة عبد الله الحمادي وسلمان العوضي وسهيل الطاير وأحمد الطاهر، وفريق الشارقة ويمثله سيف الشويهي وخالد المازمي، وفريق "بي آند أو مارينز ويضم علي آل علي، وسلطان عيسى الحمادي، وأحمد عيسى الحمادي، ومحمد محسن.

وقال جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية:"هدفنا من المشاركة هو التتويج بالمراكز الأولى في أكثر من فئة، وتعزيز التطور النوعي للرياضات البحرية، وتأكيد قدرتها على المنافسة وحصد الألقاب، ونسعى للفوز بالمزيد من الألقاب قبل الجولة الختامية للبطولة".