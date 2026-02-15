5 مواقع إماراتية تاريخية ضمن قائمة التراث العالمي الإسلامي

يقع الموقع على بُعد حوالي 95 كيلومتراً من المدينة، وتم التعرف عليه في عام 2002 بعد أن لاحظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بقعاً داكنة في الكثبان الرملية أثناء رحلة جوية. وتأكد لاحقاً أن هذه البقع هي عبارة عن "خبث المعادن" الناتج عن عمليات الصهر القديمة.