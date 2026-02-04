5 مناطق في دبي تترقب انخفاض الإيجارات لفائض العرض

يستوعب عدد سكان دبي المتزايد المعروض الجديد من العقارات السكنية، خاصة المقيمين الذين قرروا جعل الإمارات موطنهم الثاني على المدى الطويل، بالإضافة إلى المستثمرين على المدى الطويل بدلاً من المضاربين.
على الرغم من وجود مخاوف بشأن زيادة العرض، يعتقد المطلعون على الصناعة أنه مجزأ وليس شاملاً حيث يوجد طلب قوي في المجمعات السكنية القائمة.
ومع ذلك، ستتعرض أسعار وإيجارات الشقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة لضغوط أكبر من الوحدات الأكبر بسبب مخاوف العرض، خاصة في خمس مجمعات سكنية—قرية جميرا الدائرية/قرية جميرا تراينجل، دبي الجنوب، مدينة محمد بن راشد، الخليج التجاري، ومجمع دبي لاند السكني.
“نمو السكان يدعم الطلب، حيث يستوعب المستخدمون النهائيون الوحدات التي تم تسليمها حديثًا ويستمرون في الاستثمار في المجمعات السكنية القائمة التي لديها إمكانية للتجديد. تماشيًا مع هذا القطاع من السوق، ارتفعت قيمة الإيجارات السكنية بنسبة 10.5 في المائة، بينما ارتفعت معاملات الإيجار بنسبة 1.59 في المائة،” قال محللون في شركة الاستشارات والوساطة العقارية هاوس آند هاوس.
“لا تزال أساسيات الطلب قوية مع استمرار نمو السكان في دفع الطلب على الأصول السكنية. على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهدت دبي 208,030 مقيمًا جديدًا، بنمو قدره 5.2 في المائة، مما يعكس نموًا سكانيًا عضويًا بدلاً من التقلبات المضاربة،” قالت براتيوثا غورابو، رئيسة الأبحاث في كوشمان آند ويكفيلد كور.
ارتفعت القيم على مستوى المدينة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، مما يمد دورة النمو الحالية إلى 22 ربعًا متتاليًا من ارتفاع الأسعار. “يستمر هذا الأداء المستدام مدفوعًا بالنمو السكاني القوي، والطلب المرن من المستخدمين النهائيين، وموقع دبي كوجهة مفضلة لرأس المال العالمي والمواهب والإقامة طويلة الأجل،” قالت في المذكرة.
تجاوز عدد سكان دبي حاجز الأربعة ملايين العام الماضي للمرة الأولى حيث اتخذ آلاف المقيمين الجدد الإمارة موطنهم الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يتوافد ملايين السياح إلى المدينة كل شهر، مما يزيد الطلب على الوحدات الجديدة.
وفقًا لأرقام كوشمان آند ويكفيلد كور، فإن أكثر من 400,000 وحدة قيد الإنشاء ومعلن عنها للتسليم بين عامي 2026 و 2030، ولكن من المتوقع أن تكون معدلات الإنجاز أقل بكثير.
“يقع ما يقرب من 45 بالمائة من المخزون قيد الإنشاء في خمس مناطق: قرية جميرا الدائرية/مثلث قرية جميرا، دبي الجنوب، مدينة محمد بن راشد، الخليج التجاري، ومجمع دبي لاند السكني. يتكون حوالي 66 بالمائة من المعروض القادم من وحدات استوديو وغرفة نوم واحدة، مما يزيد من مخاطر زيادة المعروض للوحدات الأصغر في المناطق ذات التسليم العالي. كما أن خط الأنابيب يركز بشكل كبير على الشقق، حيث أن أكثر من 86 بالمائة من الوحدات قيد الإنشاء هي شقق، مقارنة بتقسيم السوق الحالي الذي يبلغ حوالي 80 بالمائة شقق و 20 بالمائة فلل. ومن المتوقع أن يحافظ هذا الخلل على مرونة الطلب والأسعار للفلل ومنازل التاون هاوس،” قالت براتوشا جورابو.
تباطأت وتيرة نمو سوق العقارات السكنية في دبي’ بعد خمس سنوات من الارتفاع، حيث تراجعت من 22 بالمائة في عام 2023 إلى 18 بالمائة في عام 2024، وإلى 13 بالمائة في عام 2025 مع انتقالها من التسارع إلى التطبيع.
على الرغم من أن زيادة المعروض لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنظر إلى حجم خط الأنابيب المعلن، قال محللو كوشمان آند ويكفيلد كور إن خطر زيادة المعروض خاص بقطاعات معينة، وليس على مستوى السوق بأكمله.