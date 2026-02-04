5 مناطق في دبي تترقب انخفاض الإيجارات لفائض العرض

“يقع ما يقرب من 45 بالمائة من المخزون قيد الإنشاء في خمس مناطق: قرية جميرا الدائرية/مثلث قرية جميرا، دبي الجنوب، مدينة محمد بن راشد، الخليج التجاري، ومجمع دبي لاند السكني. يتكون حوالي 66 بالمائة من المعروض القادم من وحدات استوديو وغرفة نوم واحدة، مما يزيد من مخاطر زيادة المعروض للوحدات الأصغر في المناطق ذات التسليم العالي. كما أن خط الأنابيب يركز بشكل كبير على الشقق، حيث أن أكثر من 86 بالمائة من الوحدات قيد الإنشاء هي شقق، مقارنة بتقسيم السوق الحالي الذي يبلغ حوالي 80 بالمائة شقق و 20 بالمائة فلل. ومن المتوقع أن يحافظ هذا الخلل على مرونة الطلب والأسعار للفلل ومنازل التاون هاوس،” قالت براتوشا جورابو.