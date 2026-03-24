5 مناطق تتصدر.. أبوظبي وعجمان أعلى معدلات هطول أمطار

شهد السكان في جميع أنحاء الإمارات يوم الاثنين واحدة من أغزر الأمطار هذا الموسم، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة عدة إمارات، مما أدى إلى غرق الشوارع، وتباطؤ حركة المرور، وقدم تحولاً دراماتيكياً نادراً في نمط الطقس في البلاد.

شارك المركز الوطني للأرصاد (NCM) مع الخليج تايمز أعلى خمس كميات أمطار مسجلة حتى نهاية يوم الاثنين، مسلطاً الضوء على شدة الأمطار.

المنامة (عجمان): 93.3 ملم

غياثي (أبوظبي): 91 ملم

الوثبة (أبوظبي): 88.2 ملم

مدينة محمد بن زايد (أبوظبي): 78.7 ملم

الرويس (أبوظبي): 75.7 ملم

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

من الأحياء السكنية إلى الطرق السريعة، وصف العديد من السكان تنقلهم في طرق غارقة بالمياه واندفاعات مفاجئة للأمطار التي جاءت وذهبت على شكل موجات.

حذر المركز الوطني للأرصاد (NCM) من أن الظروف الجوية غير المستقرة لم تنته بعد، حيث من المتوقع أن تستمر موجات متعددة من عدم الاستقرار حتى 27 مارس.

الأمطار تجتاح المناطق على شكل موجات

وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، بدأت الأمطار مبكراً في الأجزاء الغربية من البلاد، وخاصة في الظفرة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى الداخل.

بدأت الأمطار في المناطق الغربية، بما في ذلك الظفرة، وانتشرت عبر مدينة أبوظبي، بشدة متفاوتة. ومع ذلك، شهدت بعض المناطق أمطاراً خفيفة فقط، بينما شهدت مناطق أخرى أمطاراً غزيرة ومستمرة.

بحلول فترة ما بعد الظهر، توسع النظام الجوي بشكل كبير:

امتدت الأمطار من الظفرة باتجاه مدينة أبوظبي والعين

بدأت الأمطار في دبي، بما في ذلك جبل علي والبرشاء

كان من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والشمالية، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة، زيادة في هطول الأمطار بحلول المساء

في بعض أجزاء أبوظبي، أدت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة إلى تجمع المياه على الطرق، مع الإبلاغ عن فيضانات طفيفة في المناطق المنخفضة.

توقع موجات متعددة من عدم الاستقرار

تعد هذه الفترة الحالية جزءًا من نمط جوي أوسع يؤثر على الإمارات هذا الأسبوع، مما يجلب أمطارًا متقطعة ولكن متكررة.

أوضح المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق أن الدولة ستشهد موجات متتالية من النشاط السحابي خلال الأيام المقبلة:

24 مارس (الثلاثاء): من المتوقع حدوث موجة ثانية، تتبع حركة مماثلة من الغرب إلى الشمال

25 مارس (الأربعاء): من المرجح أن تتجه الأمطار نحو المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك العين والمناطق الساحلية

أواخر 26 مارس إلى 27 مارس: من المتوقع حدوث موجة أخيرة خلال الليل، وتتلاشى تدريجياً بحلول 27 مارس

تم توضيح أن هطول الأمطار ليس مستمرًا في أي موقع واحد، حيث من المتوقع أن تتوقف الأمطار لمدة ساعة أو ساعتين في بعض المناطق قبل أن تستأنف مع تحرك كتل سحابية جديدة.

ما يمكن أن يتوقعه السكان هذا الأسبوع

من المتوقع أن تظل الظروف الجوية متغيرة، مع هطول الأمطار على فترات بدلاً من الاستمرار.