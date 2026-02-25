5 ملايين درهم من يانصيب الإمارات تمنح عائلة هندية منزل الأحلام

بعد فوزه بالجائزة الأولى في يانصيب الإمارات بقيمة 5 ملايين درهم، يخطط الوافد الهندي البالغ من العمر 42 عامًا لتحقيق حلمه الأكبر بامتلاك منزل ونقل عائلته من سكنهم المستأجر.
حالَف الحظ موروغانانث جوفينثان في محاولته الأولى بعد التسجيل في يانصيب الإمارات وشراء تذكرته الأولى، التي شاركها مع صديق مقرب. سيتقاسم الاثنان الجائزة الثانية، بينما لا تزال الجائزة الكبرى البالغة 30 مليون درهم غير مطالب بها منذ إدخال التنسيق الجديد.
"لم أستطع التوقف عن التفكير في كل ما مررت به خلال السنوات الثلاث الماضية، زواجي، تعليم أطفالي'، وجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقي. لهذا السبب جئت إلى الإمارات. لم أتوقع أن يحدث هذا بهذه السرعة. أشعر بسعادة غامرة،” قال موروغانانث.
يعيش الفائز حاليًا مع عائلته في منزل مستأجر، وقال إن امتلاك منزل كان دائمًا حلمهم القديم.
"ما زلنا نعيش في منزل مستأجر، وقد أردنا دائمًا بناء منزلنا الخاص. أطفالي يريدون ذلك أيضًا. في السابق، لم يسمح الوضع بذلك، لكنني الآن أشعر أنني في طريقي لحل هذه الصعوبات. أعتبر هذا نعمة عظيمة من الله،” أضاف.
تم رفع الجائزة الثانية البالغة 5 ملايين درهم مؤخرًا من مليون درهم، وهي خطوة قال المنظمون إنها ولّدت حماسًا متجددًا بين اللاعبين في جميع أنحاء الإمارات.
احتفل يانصيب الإمارات، الذي تديره شركة The Game LLC، بذكراه السنوية الأولى في نوفمبر 2025 بعد منح جائزة كبرى بقيمة 100 مليون درهم، وأربعة فائزين بمليون درهم، وأكثر من 290 لاعبًا حصلوا على جوائز بقيمة 100,000 درهم من خلال ألعاب Lucky Day و Lucky Chance وبطاقات الخدش.
يُقام سحب Lucky Day أسبوعيًا كل يوم سبت في الساعة 8:30 مساءً منذ 29 نوفمبر 2025، ويوفر للمشاركين فرصة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 30 مليون درهم، إلى جانب الجائزة الثانية البالغة 5 ملايين درهم وثلاث جوائز سحب Lucky Chance بقيمة 100,000 درهم لكل منها.
جميع ألعاب يانصيب الإمارات معتمدة ومنظمة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، مع تأكيد المنظمين على التزامهم بالشفافية والألعاب المسؤولة.