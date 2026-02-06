5 ملايين درهم لخمسة مقيمين من "بيج تيكيت"

متذكرًا اللحظة التي علم فيها بفوزه، اعترف سانتوش بأنه اعتقد في البداية أن المكالمة كانت مزحة، بعد أن فاتته وهو في صالة الألعاب الرياضية. “لم أصدق ذلك في البداية،” قال. “طلبت من ابنتي التحقق من ذلك عبر الإنترنت، وعندها شعرت بالإثارة حقًا.”