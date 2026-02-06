5 ملايين درهم لخمسة مقيمين من "بيج تيكيت"

في أحدث سحب للتذكرة الكبرى، فاز خمسة فائزين من بنغلاديش والهند وسريلانكا بمليون درهم لكل منهم، ليصل إجمالي مجموع الجوائز إلى 5 ملايين درهم.
تعرف على الفائزين الخمسة، لكل منهم قصة فريدة ودوافع شخصية للمشاركة، حيث قرر البعض بالفعل كيفية استخدام جائزتهم بينما لا يزال البعض الآخر يفكر في خياراتهم.
.
1. سانتوش كومار
سانتوش كومار، 51 عامًا، مدير عام من بوبال، يعتبر أبوظبي موطنه منذ عام 1999 وعاش في الإمارات لأكثر من عقدين. لقد كان يشارك في سحب التذكرة الكبرى لأكثر من خمس سنوات، وعادة ما يشتري التذاكر للمناسبات الخاصة بمفرده.
متذكرًا اللحظة التي علم فيها بفوزه، اعترف سانتوش بأنه اعتقد في البداية أن المكالمة كانت مزحة، بعد أن فاتته وهو في صالة الألعاب الرياضية. “لم أصدق ذلك في البداية،” قال. “طلبت من ابنتي التحقق من ذلك عبر الإنترنت، وعندها شعرت بالإثارة حقًا.”
يخطط سانتوش لاستخدام الفوز لاستكشاف فرص العقارات والاستثمارات طويلة الأجل، واصفًا التجربة بأنها غير متوقعة وملهمة في آن واحد.
2. داسان كونشو
داسان كونشو، مهندس ري يبلغ من العمر 43 عامًا من كيرالا، يعيش في قطر منذ 12 عامًا مع عائلته. تعرف على التذكرة الكبرى لأول مرة من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ المشاركة قبل ثلاث سنوات، حيث يشتري التذاكر شهريًا.
تحدث داسان عن رحلته قائلاً: “كنت أرى إعلانات التذكرة الكبرى في كل مكان، مما شجعني على المشاركة مع مجموعتين مختلفتين من 10 أشخاص. عندما تلقيت مكالمة الفوز، لم أصدق ذلك على الإطلاق بصراحة. استمر فريق التذكرة الكبرى في محاولة إقناعي، ولم أستوعب الأمر إلا بعد أن تلقيت رسالة التأكيد الإلكترونية. المجموعة بأكملها سعيدة للغاية.”
تطلعًا إلى المستقبل، قال داسان إنه يخطط لمشاركة الجائزة النقدية مع مجموعته وسيقرر حصته بمجرد وصول الأموال. وأضاف أنه هو ومجموعته يخططان لمواصلة المشاركة في التذكرة الكبرى، وعيونهما تتجه بالفعل نحو الجائزة الكبرى.
3. جينسي روبا
جينسي روبا، وهي في الأصل من الهند، غمرتها السعادة عندما علمت أن تذكرتها الكبيرة قد فازت. اشترت تذكرتها الفائزة، رقم 148955، في 8 يناير وكانت سعيدة بنجاحها.
4. دولان مايورا
دولان مايورا، 29 عامًا، وهو محترف في مخبز ماغنوليا من سريلانكا، يعيش في دبي منذ أربع سنوات. بدأ في المشاركة في سحوبات Big Ticket العام الماضي بعد أن شجعه أصدقاؤه، ومنذ ذلك الحين يشارك بانتظام كل شهر.
متأملاً فوزه، قال دولان، “ما زلت أتذكر اللحظة التي اكتشفت فيها الأمر—كان شعورًا غامرًا. لا أستطيع أن أشرح السعادة التي شعرت بها؛ إنه شعور لن أنساه أبدًا.” على الرغم من أنه لم يقرر بعد كيفية استخدام الجائزة، فقد وصفها بأنها إنجاز خاص.
تطلعًا إلى المستقبل، قال دولان إنه سيستمر في المشاركة في Big Ticket وشجع الآخرين على تجربة حظهم. وأضاف: “أحيانًا كل ما يتطلبه الأمر هو إعطائها فرصة، فأنت لا تعرف أبدًا متى قد تأتي لحظة فوزك.”
5. محمد الوار الدين حاجي
محمد الوار الدين حاجي أبو سيد، صاحب عمل من بنغلاديش، يعيش في العين منذ 21 عامًا ويشارك في Big Ticket منذ ست سنوات، حيث يشتري التذاكر شهريًا مع مجموعة من تسعة أصدقاء.
متذكرًا اللحظة، قال محمد: “لقد صدمت تمامًا. بعد سنوات عديدة من المحاولة، لم أتخيل أبدًا أن هذا سيحدث.”
وصف الفوز بأنه تجربة مجزية أكدت مثابرته وجعلت كل تلك السنوات من المشاركة تستحق العناء.
على الرغم من أنه لم يقرر بعد كيفية استخدام الجائزة، قال محمد إن الفوز جدد عزيمته على مواصلة المشاركة.