5 ملايين درهم تعويضاً لعامل توصيل بعد حادث شلل
حصل سائق توصيل بقالة 22 عاماً على تعويض قدره 5 ملايين درهم بعد أن تسبب حادث سيارة في إصابته بالشلل. وبحسب ما ورد عن محاميه، فإن هذا الحكم سيساعد الرجل على تكملة علاجه لاستعادة بعض قدراته.
نتيجة للحادث، أصيب ؟شيفين عمر كومالي" بالشلل التام، وقد منحته محكمة دبي التعويض في الشهر الماضي وتم تسليم الأموال لوالدي شيفين خلال مؤتمر عقد يوم الاثنين.
وكان شيفين، الذي يعمل في محل بقالة في مدينة العين في طريقه لتوصيل طلبية عندما صدمته سيارة يقودها شاب عربي، ثم غادرت دون توقف.
وقال أنيس عيسى، مدير ومستشار في شركة "فرانجولف" للمحاماة: "لقد بذلت السلطات جهوداً كبيرة للحصول على لقطات من كاميرات المراقبة توضح سبب الحادث وللعثور على السائق. وقد دفعت شركة التأمين التعويض كما تم تغريم السائق بمبلغ 5000 درهم بسبب إهماله، وتم منح الأسرة مبلغ 73000 درهم إضافي لتغطية تكاليف المحكمة."