5 مقيمين يحتفلون بعام 2026 بفوزهم في "بيغ تيكيت"

“كان الأمر غير متوقع تمامًا”، شارك. “بعد احتفالات العام الجديد، كانت مكالمة ريتشارد أول مكالمة استيقظت عليها هذا العام، كانت مفاجأة حقيقية.” بينما لا يزال ينتظر استلام الرصيد قبل اتخاذ أي قرارات، أكد أنه قد استمر بالفعل في رحلته مع Big Ticket بشراء مرة أخرى. “سأستمر بالتأكيد في الشراء”، قال.