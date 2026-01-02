5 مقيمين يحتفلون بعام 2026 بفوزهم في "بيغ تيكيت"

بدأ خمسة مغتربين يعيشون في الإمارات عام 2026 بفوزهم بجوائز في السحب الإلكتروني الأسبوعي الأخير لبيغ تيكت، مختتمين الترويج النهائي لعام 2025 بنجاح.
تم الإعلان عن الفائزين من الفلبين والهند والإمارات مع انتهاء حملة بيغ تيكت لشهر ديسمبر، مما يمثل آخر مجموعة من الفائزين في السحب الأسبوعي لهذا العام. لم يختتم السحب الإلكتروني للأسبوع الرابع عام 2025 فحسب، بل استقبل أيضًا العام الجديد بلحظات من الفرح والمفاجأة والاحتفال لخمسة مشاركين محظوظين.
تصدر قائمة الفائزين فيليب ماثيو، الذي ينحدر من الهند، والذي أصبح أول فائز في بيغ تيكت لعام 2026. اشترى فيليب تذكرته الفائزة، رقم 499759، خلال الأسبوع الأخير من حملة ديسمبر، مما جعل هذا الفوز أكثر تميزًا حيث استقبل العام الجديد كفائز.
كان هناك فائز آخر وهو محمد الطنيجي، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو جندي في الجيش، ولد ونشأ في رأس الخيمة. يعيش في الإمارات مع عائلته، وقد كان يشتري تذاكر بيغ تيكت بشكل مستقل كل شهر على مدار العام الماضي.
قال: “لم أصدق ذلك، كنت أطير من السعادة عندما تلقيت المكالمة”. وأضاف: “شعرت وكأنه غير حقيقي، وكنت في حالة صدمة كاملة”. ممتنًا للفوز، خططه هي السفر والاستمتاع باللحظة. رغم فوزه، ليس لديه خطط للتوقف. قال: “سأستمر بالتأكيد في شراء بيغ تيكت”.
انضم أشعر علي ثوتوم كاندي، وهو فني إلكترونيات يبلغ من العمر 36 عامًا من كيرالا، الهند، إلى قائمة الفائزين أيضًا. يعمل حاليًا في السعودية بينما تبقى عائلته في الهند، وقد سمع عن بيغ تيكت قبل أربعة أشهر فقط من خلال أصدقاء في العمل.
المشاركة كجزء من مجموعة تضم 20 زميلًا، اعتقد في البداية أن المكالمة الفائزة كانت عملية احتيال. “أتلقى الكثير من المكالمات، لذلك عندما تلقيت المكالمة الفائزة، اعتقدت بصراحة أنها إعلان مزيف”، شارك. “لكن عندما أدركت أنها حقيقية، كانت مفاجأة كاملة وجعلتني سعيدًا للغاية.” بالنسبة له، يمثل الجائزة الأمان وراحة البال. خطته هي مشاركة الأرباح مع مجموعته وادخار حصته للمستقبل.
ممتنًا للتجربة، ليس لديه نية للتوقف. “سأستمر في شراء Big Ticket”، قال. “رسالتي للجميع هي الاستمرار في المحاولة، الله دائمًا يباركنا.” كما شارك رسالة تقدير صادقة لفريق Big Ticket.
في هذه الأثناء، سلطان سيد أبو طاهر أزاد، مهندس يبلغ من العمر 46 عامًا يعيش في دبي منذ 23 عامًا، رحب أيضًا بالعام الجديد بفوز غير متوقع. بعد شراء التذاكر بشكل متقطع على مر السنين، قال إن المكالمة جاءت كمفاجأة كاملة.
“بعد احتفالات العام الجديد، كانت أول مكالمة استيقظت عليها هذا العام”، قال. بينما لا يزال يقرر كيفية استخدام الأرباح، أكد سلطان أنه قد اشترى بالفعل تذكرة أخرى ويخطط للاستمرار في المشاركة.
“كان الأمر غير متوقع تمامًا”، شارك. “بعد احتفالات العام الجديد، كانت مكالمة ريتشارد أول مكالمة استيقظت عليها هذا العام، كانت مفاجأة حقيقية.” بينما لا يزال ينتظر استلام الرصيد قبل اتخاذ أي قرارات، أكد أنه قد استمر بالفعل في رحلته مع Big Ticket بشراء مرة أخرى. “سأستمر بالتأكيد في الشراء”، قال.
معبرًا عن امتنانه، أضاف، “شكرًا لفريق Big Ticket، هذه المبادرة تزرع السعادة حقًا في حياتنا. رسالتي للجميع هي الاستمرار في المحاولة وعدم الاستسلام أبدًا.”
أكمل القائمة نومر ماتيرانو، بائع يبلغ من العمر 48 عامًا من الفلبين يعيش في أبوظبي منذ 20 عامًا. اكتشف في الأول من يناير أنه كان واحدًا من الفائزين الخمسة الأسبوعيين.
عندما تلقى الخبر لأول مرة، اعتقد أنها كانت عملية احتيال. “مع وجود الكثير من المكالمات الاحتيالية هذه الأيام، اعتقدت بصراحة أنها لم تكن حقيقية”، قال. “لم أصدقها في البداية، ولكن بمجرد أن أدركت أنها صحيحة، كنت سعيدًا جدًا. عائلتي وأنا نبدأ العام بشكل جيد.”
مع أرباحه، خطته هي توفير المال لمستقبل ابنه الذي يبلغ حاليًا 11 عامًا. ممتنًا للأخبار، أضاف: "شكرًا جزيلاً لفريق بيج تيكت، أشعر أنني محظوظ جدًا. لكل المشاركين، نصيحتي هي الاستمرار. لا تعرف أبدًا متى قد يحالفك الحظ."