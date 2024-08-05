5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة 13 شارعاً بمدينة العين

نفذت بلدية مدينة العين 5 مشاريع لصيانة ورفع كفاءة الطرق في مدينة العين، التي تشمل 13 شارعا من الطرق الحضرية والشاحنات والخارجية.

وانتهت البلدية من صيانة 4 طرق وجاري العمل على رفع كفاءة باقي الطرق ضمن خطة المشاريع ، التي بدأت منذ يناير الماضي، ومن المتوقع انتهاء المشاريع في نهاية هذا العام، حسب مراحل التنفيذ لهذه المشاريع.

وتهدف بلدية مدينة العين من خلال هذه المشاريع إلى الحفاظ على الطرق، وسلامتها، وتحسين أدائها، وتسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة في المدينة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، لجعل هذه الطرق مستدامة وذات مستوى عال من الأمان والسلامة لمستخدميها.

وأكدت البلدية أن أعمال المشاريع تتضمن رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد ورفع كفاءة الطرق الخارجية والطرق الحضرية في مناطق متفرقة من مدينة العين، كما ستتضمن المشاريع إنشاء طبقات الطرق وإضافة استراحات ومواقف للشاحنات وتطوير شبكات صرف مياه الأمطار، إلى جانب الصيانات التصحيحية من ضمنها كشط طبقات الاسفلت و انشاء طبقات حارات التسارع و التباطؤ .

وتتضمن مشاريع الطرق الحضرية تطوير ورفع كفاءة عدد من التقاطعات المرورية وأيضاُ تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والأعمال الزراعية وممرات المشاة، وانشاء طبقات الطرق وتحسين مسارات الالتفاف، وعدد من أعمال الصيانة مثل الترقيعات الاسفلتية وانشاء طبقات للطريق وتعديل عرض الطريق وتحسين حركة المشاة وحركة السلامة المرورية.

وأوضحت البلدية تضم خطة الصيانة ورفع الكفاءة كلا من طريق طحنون بن محمد وطريق الطف وشارع هزاع بن سلطان لمشروع رفع كفاءة الرصف على مسار الشاحنات الجديد .

وفي الطرق الخارجية تم البدء بطريق الطف والعجبان بإجمالي طول 48 كم، وجارى العمل حاليا على تنفيذ أعمال بطول 13.90 كم .

وتم البدء بعدة من الشوارع والتقاطعات لمشروع رفع كفاءة الطرق الحضرية مثل شارع طحنون بن زايد وميثاء بنت محمد، كما تم تنفيذ عدد من الشوارع والتقاطعات، مثل تقاطع الفلاح وشارع خالد بن سلطان وشارع خليفة بن زايد الأول.