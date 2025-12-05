5 مخيمات شتوية لأطفال الإمارات خلال العطلة المدرسية

تقدم مخيمات دبي الرياضية مزيجًا حيويًا من الألعاب الرياضية والإبداع واللعب تحت سقف واحد، مما يجعلها مفضلة للأطفال الذين يحبون التنوع. يتنقل المشاركون الصغار عبر جدول مزدحم من الأنشطة - مثل كرة المراوغة، كرة السلة، التنس، الجمباز، الرجبي، تنس الطاولة، وجلسات مائية مليئة بالمرح. بالإضافة إلى الرياضة، يخلط المخيم بين القلاع النطاطة، الموسيقى والحركة، محطات الحواس، الفنون والحرف، عروض المواهب، وسرد القصص الجذاب، مقدماً شيئًا جديدًا يتطلع إليه كل يوم.