5 مخيمات شتوية لأطفال الإمارات خلال العطلة المدرسية

مع إغلاق معظم مدارس الإمارات لمدة شهر بدءًا من يوم الاثنين، تبحث العديد من العائلات عن طرق للحفاظ على نشاط العقول الشابة خلال العطلة الطويلة.
سواء كان الطفل مستكشفًا خارجيًا، أو فنانًا ناشئًا، أو محبًا للرياضة، أو ببساطة فضوليًا حول العالم، فإن مجموعة المخيمات الشتوية تقدم شيئًا لكل مزاج.
من مغامرات الغابات إلى العلوم العملية والتعلم المستعد للمستقبل، إليك خمسة برامج مثيرة تبقي الأطفال ملهمين خلال ديسمبر وبداية يناير.
في تيرا، مدينة إكسبو دبي، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا قضاء عطلتهم الشتوية في التجول عبر النظم البيئية بدلاً من الشاشات. مخيمات مدينة إكسبو دبي: إصدار الشتاء، التي تقام أيام الأسبوع من 8 ديسمبر 2025 إلى 2 يناير 2026، تمزج بين الحركة والفن والعلوم والاستكشاف الخارجي في رحلة يومية متجذرة في العالم الطبيعي.
يركز كل يوم على موضوع جديد - مخلوقات البرك، الفطريات، النباتات المحلية، أنماط الرياح، حياة المزرعة، أو حتى أساسيات التخييم. تتنوع الأنشطة من تذوق العسل الحقيقي والرسم بأسلوب مونيه إلى النحت بالأغصان، ومراقبة الماعز عن قرب، واستكشاف أرض الغابة.
تفاصيل رئيسية:
المواعيد: 9 صباحًا–2 مساءً
الأعمار: 5–12 (مقسمة إلى مجموعات 5–7 و8–12)
السعر: 190 درهم/اليوم (خصم الحجز المبكر 152 درهم حتى 5 ديسمبر)
أسبوعيًا: 845 درهم (خصم الحجز المبكر 676 درهم)
أربعة أسابيع كاملة: 2,400 درهم
الإضافات: إنزال مبكر: 40 درهم/اليوم؛ رعاية ممتدة: 100 درهم/اليوم
رابط التسجيل: https://terra.expocitydubai.com/en/poi/camps
للأطفال الذين يزدهرون في الهواء الطلق، تقدم حدائق أفينتورا في حديقة مشرف مخيم شتوي مليء بالإثارة والاستكشاف. يغوص الأطفال في مهارات البقاء، تحديات العلوم، الألعاب الجماعية، الانزلاق بالحبال، بناء الملاجئ، دورات العقبات، والحرف الإبداعية. مع أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا كل أسبوع، لا يبدو أي يوم مشابهًا للآخر—مثالي للمغامرين النشيطين.
المخيم مقسم إلى مسارين:
مختبر الغابة (الأعمار 5–7) – اكتشاف الطبيعة العملي ومغامرة لطيفة
حراس الغابة (الأعمار 8–12) – تحديات أكبر، أيام أطول، وبناء مهارات أعمق
معلومات المخيم:
الموقع: حدائق أفينتورا، حديقة مشرف، البوابة 1
التواريخ: 8 ديسمبر – 2 يناير
المواعيد:
مختبر الغابة: 9 صباحًا–3 مساءً
حراس الغابة: 9 صباحًا–5 مساءً
الرسوم:
مختبر الغابة: 995 درهم/الأسبوع أو 250 درهم/اليوم
حراس الغابة: 1,375 درهم/الأسبوع أو 325 درهم/اليوم
الإضافات: وجبتان خفيفتان وإعادة تعبئة المياه بلا حدود؛ خصم 10 في المائة للأشقاء
الاتصال: 052 624 5007 | camps@aventuraparks.com
تطلق وزارة التربية والتعليم برنامجها الشتوي الوطني مرة أخرى، مقدمة مزيجًا غنيًا من التجارب التعليمية المصممة للحفاظ على تحفيز الطلاب طوال فترة الإجازة. من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، يحول المبادرة العطلات إلى شهر من الاستكشاف الهادف بقيادة معلمين ذوي خبرة ومنظمات شريكة.
مفتوح للمتعلمين من المدارس العامة والخاصة، يمتد البرنامج عبر عدة مواقع - حرم المدارس، مراكز الرياضة، معاهد التدريب، مرافق متخصصة، وحتى الفصول الدراسية الافتراضية. بدعم من شركاء وطنيين رئيسيين مثل مجلس أبوظبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، جمعية مرشدات الإمارات، جمعية كشافة الإمارات، شركة بالمز الرياضية والجامعات الرائدة في الإمارات، يقدم المخيم نطاقًا وعمقًا لا مثيل لهما في أي مخيم عطلة تقليدي.
يتم تجميع الطلاب حسب العمر لضمان التعلم المناسب للعمر:
الأعمار 6-10: جدول دوار يمزج بين الأنشطة الثقافية، التجارب التراثية، جلسات الرياضة، ورش العمل الفنية، والاستكشاف العام.
الأعمار 11-14: مسارات أكثر تركيزًا وتوجهًا نحو المستقبل تتضمن مختبرات الابتكار، جلسات التفكير العلمي، تطوير القيادة ووحدات بناء المهارات المتخصصة.
التسجيل متاح من خلال المنصات الرقمية المخصصة للوزارة.
تقدم مخيمات دبي الرياضية مزيجًا حيويًا من الألعاب الرياضية والإبداع واللعب تحت سقف واحد، مما يجعلها مفضلة للأطفال الذين يحبون التنوع. يتنقل المشاركون الصغار عبر جدول مزدحم من الأنشطة - مثل كرة المراوغة، كرة السلة، التنس، الجمباز، الرجبي، تنس الطاولة، وجلسات مائية مليئة بالمرح. بالإضافة إلى الرياضة، يخلط المخيم بين القلاع النطاطة، الموسيقى والحركة، محطات الحواس، الفنون والحرف، عروض المواهب، وسرد القصص الجذاب، مقدماً شيئًا جديدًا يتطلع إليه كل يوم.
أبرز معالم المخيم:
المواقع: DIA Emirates Hills و Raffles World Academy
الأعمار: 3–14
الأوقات: خيارات نصف يوم ويوم كامل متاحة
الرسوم:
نصف يوم: 250 درهم/اليوم أو 850 درهم/الأسبوع
يوم كامل: 325 درهم/اليوم أو 1,050 درهم/الأسبوع
النقل: يوميًا: 80 درهم، أسبوعيًا 290 درهم
الموقع الإلكتروني: dubaisportscamps.com/multi-activity
الاتصال: 055 592 1908 | 050 942 9136
تقدم مخيمات الشتاء ESM بيئة دافئة ومشجعة حيث يمكن للأطفال تجربة مزيج من الرياضات والأداء والأنشطة الإبداعية. مع فرق تدريب من أكاديميات معروفة مثل CF Tennis و Beyond Basketball و Turning Pointe، يحصل الشباب على تعليم عالي الجودة عبر تخصصات متعددة.
لمحة عن المخيم:
المواقع: أماكن متعددة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من مدارس GEMS ومدرسة صفا المجتمعية ومدرسة الخليج الدولية
الأعمار: 3.5–12 (مجموعات حسب العمر)
التواريخ: 8 ديسمبر – 2 يناير
الأوقات: 9 صباحًا–1.30 مساءً
الرسوم: 160–200 درهم في اليوم، أو 700–900 درهم في الأسبوع (تختلف حسب المكان)
الموقع الإلكتروني: esm.ae/holidaycamps/WinterCamp
الاتصال: 050 361 1547