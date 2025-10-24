5 محظوظين يتقاسمون سبائك "بيغ تيكيت" الذهبية

أضفى السحب الثالث لشهر أكتوبر من "بيغ تيكيت" (Big Ticket) الفرح على خمسة فائزين محظوظين من بنغلاديش والهند والمملكة المتحدة، حيث حصل كل واحد منهم على سبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً بوزن 250 جراماً.

وكان محمد حيدر علي محمد إبراهيم من بين الفائزين. وهو بائع (31 عاماً) من بنغلاديش، يعيش في العين منذ خمس سنوات، ويعمل في متجر للإلكترونيات لدعم عائلته في بلده. بعد عامين من محاولاته، فاز أخيراً مع "بيغ تيكيت".

تعرف محمد حيدر لأول مرة على "بيغ تيكيت" عبر مكالمة هاتفية، وبدأ في شراء التذاكر بانتظام، أحياناً بأسماء مختلفة. وعلى مدى العامين الماضيين، كان حيدر ومجموعته المقربة المكونة من أربعة إلى خمسة أصدقاء يشترون التذاكر معاً كل شهر على أمل الفوز.

شارك قائلاً: "عندما تلقيت المكالمة بالأمس، كنت سعيداً جداً؛ كانت مفاجأة كبيرة". وبينما لم يقرر بعد كيف سيستخدم قيمة الجائزة، قال إن هذا الفوز حفزه على مواصلة اللعب كل شهر وأشاد بـ "بيغ تيكيت" لـ "سهولة الإجراءات".

فائز آخر، وهو ليبين بيبي بيبي، مدرب مراقبة جودة (35 عاماً) من ولاية كيرالا الهندية. قال: "كنت في موقع العمل عندما تلقيت المكالمة من بيغ تيكيت، لقد تفاجأت تماماً!".

يعيش ليبين في الإمارات منذ عام ونصف، بينما تقيم عائلته في الهند. سمع لأول مرة عن "بيغ تيكيت" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ في شراء التذاكر عبر الإنترنت بعد انتقاله بوقت قصير. ومنذ ذلك الحين، يشتري التذاكر بانتظام كل شهر مع مجموعة مكونة من 11 صديقاً.

ويخطط لمشاركة الجائزة مع أصدقائه، وقال إنه سيستمر في شراء "بيغ تيكيت" كل شهر، آملاً في المزيد من الانتصارات في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، لم يستطع المواطن البريطاني نيكولاس لودن احتواء حماسه عندما اكتشف أن تذكرته التي اشتراها من المتجر، رقم 280-156157، قد فازت، ووصف شعوره بـ "الفرح الغامر".

أما الفائز الآخر، ناغاراجان فينكاتارامان، فقد اشترى تذكرته الرابحة عبر الإنترنت، رقم 280-241818، ووصف اللحظة التي علم فيها بفوزه بأنها "فرحة خالصة".

كما اشترت مانجوشا بوثيافيتيل من الهند تذكرتها الفائزة عبر الإنترنت أيضاً، رقم 280-273857، وغمرتها السعادة عندما اكتشفت فوزها.

المزيد من الفرص للفوز

بينما تضيء الإمارات بالاحتفالات، يضيف "بيغ تيكيت" المزيد من الإثارة بجوائز جديدة. مع بقاء سحب أسبوعي واحد فقط هذا الشهر، لا تزال خمس سبائك ذهبية أخرى متاحة للفوز بها. هذه هي فرصتك للاحتفال بالموسم والحصول على سبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً بوزن 250 جراماً، كل ما عليك فعله هو شراء تذكرتك قبل 31 أكتوبر.

يُعد الحدث الأبرز لهذا الشهر هو الجائزة الكبرى البالغة 25 مليون درهم، والمقرر الإعلان عنها خلال السحب المباشر في 3 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يشترون تذكرتين بين 1 و24 أكتوبر سيتأهلون تلقائياً أيضاً لمسابقة "الفرصة الكبرى" (The Big Win Contest)، حيث سيُدعى أربعة مشاركين محظوظين إلى السحب المباشر للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 150,000 درهم. وسيتم الكشف عن الفائزين في 1 نوفمبر على الموقع الرسمي لـ "بيغ تيكيت".

وتستمر الإثارة مع سلسلة "سيارة الأحلام" (Dream Car Series)، حيث يمكن للمشاركين الفوز بسيارة نيسان باترول في 3 نوفمبر أو سيارة مازيراتي غريكالي في 3 ديسمبر.

التذاكر متاحة عبر الإنترنت على الموقع: www.bigticket.ae أو في الأكشاك الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي. للمزيد من التحديثات، تابعوا "بيغ تيكيت" على وسائل التواصل الاجتماعي.