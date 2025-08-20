5 عطلات في الإمارات يمكن تحويلها لضمان إجازة أسبوعية أطول

دخل قرار مجلس الوزراء الجديد، الذي بدأ سريانه في 1 يناير 2025، حيز التنفيذ، والذي يسمح بتحويل بعض العطلات الرسمية في الإمارات إلى بداية أو نهاية الأسبوع إذا وقعت في يوم عمل.

ومع ذلك، لا تنطبق القاعدة على عطلات الأعياد، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تفعيلها إلا إذا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بهذا الشأن. إليك ما ينص عليه القانون وما يعنيه للمقيمين وأصحاب العمل.

العطلات القابلة للتحويل

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024، يمكن تحويل العطلات التالية إلى بداية أو نهاية الأسبوع إذا وقعت في يوم عمل:

رأس السنة الميلادية (1 يناير) 1

رأس السنة الهجرية (1 محرم) 2

المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول) 3

يوم عرفة (9 ذي الحجة) 4

اليوم الوطني لدولة الإمارات (2-3 ديسمبر)5

آلية عمل القاعدة

لا يقوم القانون بتحويل العطلات تلقائيًا. بدلاً من ذلك، يجب على مجلس الوزراء إصدار قرار محدد لكل عام، يؤكد أي العطلات (إن وجدت) سيتم تحويلها لإنشاء عطلات نهاية أسبوع أطول.

مثال: المولد النبوي الشريف في 2025

يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول.6 إذا بدأ الشهر الهجري في 24 أغسطس، فستكون العطلة يوم الخميس 4 سبتمبر. وإذا بدأ في 25 أغسطس، فستكون يوم الجمعة 5 سبتمبر.7

سيحصل المقيمون على يوم عطلة واحد كما يقرر مجلس الوزراء. إذا صادفت العطلة يوم الجمعة 5 سبتمبر، فسيستمتع العديد من الموظفين بعطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام، بما في ذلك السبت والأحد. إذا صادفت يوم الخميس 4 سبتمبر، يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر تحويلها إلى عطلة نهاية الأسبوع، لكن هذا ليس تلقائيًا؛ بل يعتمد على قرار من مجلس الوزراء.

مثال: اليوم الوطني في 2025

يتم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، المعروف أيضًا باسم عيد الاتحاد، في 2 و3 ديسمبر 2025.8

بشكل افتراضي، يُحدث هذا عطلة لمدة يومين في منتصف الأسبوع. ومع ذلك، بموجب قرار مجلس الوزراء، يمكن تحويل هذه العطلات لإنشاء عطلة نهاية أسبوع أطول، ولكن مرة أخرى، يتطلب هذا قرارًا رسميًا.

العطلات غير القابلة للتحويل

عيد الفطر وعيد الأضحى لا يمكن تحويلهما، حتى لو تداخلا مع عطلات نهاية الأسبوع. وذلك لأن مواعيد كلتا العطلتين مرتبطة مباشرة بالشعائر والمناسبات الإسلامية التي لا يمكن تغييرها.

هل يمكن تحويل العطلات إذا تزامنت مع عطلة رسمية أخرى؟

لا. ينص القرار على أنه لا يمكن تحويل العطلة إذا تزامنت مع عطلة رسمية أخرى أو صادفت عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

