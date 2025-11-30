5 عاملات بلا تصاريح عمل يغلقن صالوناً في دبي

كشفت حملة تفتيش مشتركة في صالون نسائي بدبي عن مخالفات عدة لقوانين العمل والإقامة بعد أن عثرت السلطات على خمس عاملات يعملن دون تصاريح عمل رسمية. كما تبين أن مالكة الصالون ارتكبت مخالفات أخرى بشكل منفصل.
تأتي هذه الحملات ضمن عمليات تفتيش دورية حيث تواصل السلطات المحلية حملة شاملة لضمان التزام صالونات التجميل النسائية ومراكز اللياقة البدنية بلوائح الصحة والسلامة والنظافة. ويهدف المسؤولون إلى حماية العملاء من خلال ضمان الاستخدام السليم للمعدات المصرح بها ومنع المواد التجميلية منتهية الصلاحية.
أظهرت التحقيقات أن العاملات الخمس دخلن دولة الإمارات بتأشيرات زيارة. وقد تجاوزت اثنتان مدة الإقامة دون تجديد التأشيرات أو دفع الغرامات، بينما كانت الثلاث الأخريات يعملن بشكل غير قانوني رغم امتلاكهن تأشيرات زيارة سارية، بحسب ما أفادت صحيفة الإمارات اليوم.
قالت دينا صبحي العبيدي، وهي مسؤولة توظيف في الإمارات ومؤسسة شركة Chronicle L.L.C FZ، في تقرير نشرته صحيفة Khaleej Times: "يحظر توظيف أي شخص بتأشيرة زيارة. يجب على أصحاب العمل الحصول على موافقة العمل وإصدار تصاريح عمل سارية قبل أن يبدأ أي موظف في أداء مهامه".
كما كشفت الحملة أن مالكة الصالون كانت تقيم بتصريح عمل مرتبط بمؤسسة أخرى لكنها كانت تدير الصالون بشكل مستقل لمدة عام ونصف. وقد وظفت العاملات الخمس دون نقل كفالاتهن أو الحصول على تصاريح العمل اللازمة.
اعترف جميع الأشخاص المتورطين بالمخالفات خلال التحقيقات وأكدوا أقوالهم أمام المحكمة عبر الظهور بالفيديو.
فرضت المحكمة غرامات على جميع العاملات بسبب العمل دون تصاريح، وحكمت على الاثنتين اللتين تجاوزتا مدة الإقامة بالسجن لمدة شهر أو دفع غرامة بديلة للإقامة غير القانونية، وأمرت بترحيلهن. كما غرمت مالكة الصالون 50,000 درهم لتوظيف عاملات غير تحت كفالتها، مع مضاعفة الغرامة بعدد العاملات.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) يوم الثلاثاء أنه تم ضبط أكثر من 32,000 مخالف لتأشيرات الإمارات في الدولة بين يناير ويونيو من هذا العام. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة والعمل الخاصة بالأجانب في الدولة.