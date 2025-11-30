5 عاملات بلا تصاريح عمل يغلقن صالوناً في دبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) يوم الثلاثاء أنه تم ضبط أكثر من 32,000 مخالف لتأشيرات الإمارات في الدولة بين يناير ويونيو من هذا العام. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة والعمل الخاصة بالأجانب في الدولة.