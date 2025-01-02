5 سنوات سجناً لمقيمة بدبي لتسهيلها تعاطي المخدرات
حكم على امرأة في دبي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات للآخرين.
وأدانت محكمة الجنايات في دبي امرأة ثلاثينية مقيمة في دبي بتهمة تقديم مادتين مؤثرتين عقلياً - الأمفيتامين والميثامفيتامين - إلى أحد معارفها من الذكور مجاناً.
وتعود أحداث القضية إلى الثاني من أبريل 2024، عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي بلاغاً يفيد بتعاطي شخص للمخدرات في منطقة السطوة بدبي، كما أشارت المعلومات إلى أنه كان بحوزته مواد مخدرة.
وبعد إجراء تحقيق شامل، أكد الضباط صحة المعلومات وحصلوا على مذكرة من النيابة العامة بتاريخ 3 أبريل 2024، للقبض على المشتبه به وتفتيش مسكنه ومركبته.
وفي وقت لاحق من ذلك المساء، ألقى فريق من الشرطة القبض على الرجل.
تم إبلاغ الرجل بالتهم الموجهة إليه وتم نقله إلى إدارة مكافحة المخدرات للتحقيق معه.
وأظهرت عينة البول المأخوذة من المشتبه به إيجابية مادتي الأمفيتامين والميثامفيتامين، وهما من المواد المصنفة ضمن المواد المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالتحقيق معه اعترف المتهم بتناول المواد المخدرة، وكشف أنه حصل عليها من المتهمة مجاناً.
واعترف بأنه تلقى منها المخدرات في مناسبتين.
وبتفتيش مسكن الرجل، عثر رجال الأمن على أربع عبوات من مادة الميثامفيتامين. وأرشدهم المشتبه به إلى مكان المخدرات التي حصل عليها من المتهمة.
وكشف التحقيق أن المرأة كانت بالفعل قيد الاحتجاز لدى الشرطة في قضية مخدرات ذات صلة.
وخلال المحاكمة، أنكرت المرأة التهم، وتراجعت عن اعترافها السابق أثناء استجواب النيابة العامة.
لكن المحكمة رفضت نفيها ووصفته بأنه محاولة للتهرب من المسؤولية، وقضت بأن اعترافها جاء طوعا وبكامل وعيها.
وحكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها 50 ألف درهم، كما أمرت بإبعادها عن الإمارات بعد قضاء عقوبتها.