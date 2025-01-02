5 سنوات سجناً لمقيمة بدبي لتسهيلها تعاطي المخدرات

وتعود أحداث القضية إلى الثاني من أبريل 2024، عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي بلاغاً يفيد بتعاطي شخص للمخدرات في منطقة السطوة بدبي، كما أشارت المعلومات إلى أنه كان بحوزته مواد مخدرة.