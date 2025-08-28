5 سبتمر عطلة المولد النبوي في "حكومة دبي"

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.