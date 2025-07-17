5 ساعات من التحدي: السيطرة على حريق مصنع في رأس الخيمة بلا إصابات

نجحت فرق الطوارئ في رأس الخيمة في السيطرة بشكل كامل على حريق هائل اندلع في مصنع بمنطقة الحليلة الصناعية، بعد عملية استجابة واسعة النطاق في الموقع استمرت خمس ساعات شارك فيها عشرات الجهات المحلية والاتحادية.
وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات، رغم حجم وكثافة الحريق.
وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي إن الاستجابة الميدانية السريعة والمنسقة جيداً كانت حاسمة في احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المصانع والمستودعات المجاورة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر بكثير.
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ومنذ لحظة الإبلاغ عن الحريق، تم تفعيل خطة الطوارئ المشتركة في رأس الخيمة. وهرعت فرق الدفاع المدني، مدعومةً بوحدات إطفاء من الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى فرق فنية متخصصة، إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.
وشاركت أكثر من 16 جهة محلية واتحادية في عمليات الإطفاء والتبريد والإخلاء. ومن أبرز الجهات المشاركة:
وزارة الدفاع – قيادة الدعم المشترك (كتيبة الإطفاء)
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
شرطة رأس الخيمة
فرق الدفاع المدني من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة
الحرس الوطني والإسعاف الوطني ووحدة البحث والإنقاذ
بلدية رأس الخيمة، شركة الاتحاد للمياه والكهرباء، هيئة موانئ رأس الخيمة، هيئة ميناء صقر، الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة الخدمات العامة
وأكد اللواء بن علوان أن الاستجابة للحادث عكست تنسيقًا عالي المستوى وعملًا جماعيًا مؤسسيًا متماسكًا، مما حال دون تفاقم الحريق وتفاقمه. وحذّر من أن أي تأخير أو نقص في التنسيق كان من شأنه أن يؤدي إلى امتداد الحريق إلى المنشآت الصناعية المجاورة.
بعد السيطرة على الحريق، باشرت فرق التحقيق الجنائي والفني العمل في موقع الحادث لجمع الأدلة وتحليل العينات وتحديد السبب المحتمل للحريق. كما تُقيّم الفرق حجم الأضرار المادية بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
أعرب اللواء بن علوان عن امتنانه لجميع الجهات المشاركة على استجابتها السريعة والموحدة. وأكد أن الإدارة الناجحة لهذا الحريق الضخم تعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها رأس الخيمة في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للإمارة التي تولي أهمية قصوى لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية.
وفي وقت سابق، أثناء استمرار عملية احتواء الحريق، نصحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الجمهور بتجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة والامتناع عن مشاركة المعلومات غير المؤكدة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات.