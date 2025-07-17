5 ساعات من التحدي: السيطرة على حريق مصنع في رأس الخيمة بلا إصابات

نجحت فرق الطوارئ في رأس الخيمة في السيطرة بشكل كامل على حريق هائل اندلع في مصنع بمنطقة الحليلة الصناعية، بعد عملية استجابة واسعة النطاق في الموقع استمرت خمس ساعات شارك فيها عشرات الجهات المحلية والاتحادية.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات، رغم حجم وكثافة الحريق.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي إن الاستجابة الميدانية السريعة والمنسقة جيداً كانت حاسمة في احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المصانع والمستودعات المجاورة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر بكثير.

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ومنذ لحظة الإبلاغ عن الحريق، تم تفعيل خطة الطوارئ المشتركة في رأس الخيمة. وهرعت فرق الدفاع المدني، مدعومةً بوحدات إطفاء من الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى فرق فنية متخصصة، إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.