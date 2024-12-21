5 دراهم تحول الأحلام إلى حقيقة في مهرجان دبي للتسوق

وكان العديد من المشاركين ينتظرون بفارغ الصبر مبيعات التذاكر المخفضة. واستغل أحد هؤلاء المشاركين، فينود سي كيه، الذي كان يشتري تذاكر اليانصيب لأكثر من عقد من الزمان، الخصم. وقال: "فزت بجائزة كبيرة مرة واحدة، ولعدة سنوات، كنت أشتري تذاكر مقابل 1000 درهم. في الماضي، كنا نجمع الأموال لشراء تذكرة واحدة. هذا العام، استفدنا من خصم 25 في المائة في 20 ديسمبر، لذلك بدلاً من شراء تذكرة واحدة، تمكنا من الحصول على اثنتين مقابل 787 درهمًا فقط لكل منهما، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة".