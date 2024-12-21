5 دراهم تحول الأحلام إلى حقيقة في مهرجان دبي للتسوق
لقد شهدت رافلز في الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً على مدى العقود القليلة الماضية. وفي حين أصبح بعضها أكثر سهولة في الوصول إليه، فقد ظهرت أخرى في مختلف أنحاء البلاد، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفرص المثيرة.
اكتسبت السحوبات شعبية كبيرة بفضل مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز تغير حياة الكثيرين. بدءًا من سبائك الذهب والسيارات الفاخرة إلى المكافآت النقدية الضخمة، أصبح مهرجان دبي للتسوق مرادفًا لتحقيق الأحلام للعديد من الأشخاص.
تتيح إحدى أحدث المنصات، دريم دبي، لأي شخص المشاركة في السحوبات من خلال شراء بطاقات تسوق تبدأ من 5 دراهم فقط. وباستخدام هذه البطاقات، يمكن للمشاركين الفوز بجوائز مذهلة، بما في ذلك سيارة فاخرة، أو 3 ملايين درهم نقدًا، أو حتى 100 جرام من الذهب. إن تكلفة الدخول المنخفضة جنبًا إلى جنب مع المكافآت ذات القيمة العالية تجعلها فرصة مغرية للجميع.
شاركت ريما خان، المقيمة في منطقة النهدة في الشارقة، بشكل منتظم في السحوبات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، كان هذا العام هو أول مشاركة لها في سحوبات مهرجان دبي للتسوق. وقالت خان: "لقد سمعت الكثير عن السحوبات المذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق، لذلك قررت تجربتها هذا العام. في دريم دبي، اشتريت عدة بطاقات تسوق بمبالغ مختلفة، والجزء المدهش هو أنه يمكن للمرء الحصول على بطاقة بمبلغ 5 دراهم فقط، وهو مبلغ صغير للغاية مقارنة بالجوائز المذهلة المعروضة".
السحوبات على مر السنين
بالنسبة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة مثل نادية هاشم، أصبحت سحوبات مهرجان دبي للتسوق تقليدًا سنويًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. تقول هاشم: "أتذكر عندما كانت تذاكر سحوبات مهرجان دبي للتسوق تكلف 200 درهم في الأيام الأولى. في ذلك الوقت، كانت تباع داخل محطات وقود إينوك، وكان الناس يصطفون لساعات فقط لشراء واحدة. كانت الأجواء مثيرة وتنافسية للغاية. الآن، أصبحت أكثر سهولة في الوصول إليها".
وأشارت هاشم إلى أن مجموعات اليانصيب أصبحت أكثر تكلفة. وقال: "الآن، يمكنك شراء مجموعة من قسائم اليانصيب مقابل 10 دراهم فقط، والتي تتضمن ثلاث تذاكر وبعض القسائم. وهي متوفرة مباشرة من موظفي محطات الوقود، مما يجعلها مريحة للغاية. وأضافت أن "تنوع خيارات اليانصيب وبأسعار معقولة اليوم يجعل مهرجان دبي للتسوق أكثر إثارة".
وتقدم سحوبات إينوك، التي تقام في الفترة من 7 أكتوبر إلى 12 يناير، مجموعة واسعة من الجوائز. وحتى الآن، فاز 70 فائزًا بمبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم، بينما فاز 30 مشاركًا بمبلغ 100 ألف درهم، وفاز أربعة آخرون بمبلغ 50 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيفوز فائز محظوظ واحد كل شهر في نوفمبر وديسمبر ويناير بسيارة جديدة تمامًا.
خصومات على التذاكر
يتذكر عبد الله حسن، المقيم في دبي، عندما كانت تذاكر سحب "أروع المفاجآت" التي تقدمها سوق دبي الحرة، والتي كانت تتيح فرصة الفوز بسيارات فاخرة، متاحة فقط للمسافرين في صالات المطار. وقال حسن: "في الماضي، إذا كان أي شخص مسافراً، كان الأصدقاء يعطونه المال ويطلبون منه شراء تذكرة له. أتذكر في تسعينيات القرن العشرين، فاز أحد أصدقائي بسيارة لكزس، والتي باعها فيما بعد مقابل 300 ألف درهم".
في العشرين من ديسمبر 1999، قدمت شركة موانئ دبي العالمية عرضها الترويجي "مليونير الألفية"، والذي يتيح فرصة الفوز بمليون دولار أميركي. وقد أصبح هذا العرض الترويجي من العناصر الأساسية، وبيعت أحدث سلسلة من التذاكر في غضون ساعات، وذلك بفضل خصم خاص بنسبة 25% احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين للحدث.
وكان العديد من المشاركين ينتظرون بفارغ الصبر مبيعات التذاكر المخفضة. واستغل أحد هؤلاء المشاركين، فينود سي كيه، الذي كان يشتري تذاكر اليانصيب لأكثر من عقد من الزمان، الخصم. وقال: "فزت بجائزة كبيرة مرة واحدة، ولعدة سنوات، كنت أشتري تذاكر مقابل 1000 درهم. في الماضي، كنا نجمع الأموال لشراء تذكرة واحدة. هذا العام، استفدنا من خصم 25 في المائة في 20 ديسمبر، لذلك بدلاً من شراء تذكرة واحدة، تمكنا من الحصول على اثنتين مقابل 787 درهمًا فقط لكل منهما، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة".
يظل فينود، مثل العديد من الآخرين، مشاركًا نشطًا في سحوبات مهرجان دبي للتسوق، على أمل أن يكون هذا العام هو العام الذي سيحمل له جائزة تغير حياته.