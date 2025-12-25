5 حالات اختناق بسبب التدفئة بالفحم والحطب دون وفيات في أبوظبي

في أبوظبي، تعرّض خمسة أشخاص للاختناق نتيجة استخدام الفحم أو الحطب في التدفئة داخل منازلهم.
وقال اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، إنه تم التعامل مع هذه الحالات بسرعة دون تسجيل أي وفيات.
وأشار إلى أن سرعة الاستجابة ساهمت في إنقاذ المتأثرين، وحث الجمهور على تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية في الأماكن المغلقة، والتأكد من وجود تهوية كافية داخل المنازل.
وحذّر العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة العين، من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنازل أو الغرف، خصوصاً من دون التأكد من إجراءات السلامة.
ونبّه إلى خطورة استخدام مدافئ الحطب خصوصاً أثناء الليل، ونصح بعدم النوم بجانبها لما تشكّله من خطر الاختناق أو الحريق.
وأضاف العميد الظاهري أنّه يجب إشعال هذه المدافئ خارج الغرف أو تزويدها بأنظمة شفط خاصة لتصريف الدخان إلى الأعلى، مع ضرورة ضمان تهوية كافية. كما شدّد على عدم ترك المدافئ مشتعلة بعد استخدامها ووجوب إطفائها خارج المنزل.