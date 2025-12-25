5 حالات اختناق بسبب التدفئة بالفحم والحطب دون وفيات في أبوظبي

وأضاف العميد الظاهري أنّه يجب إشعال هذه المدافئ خارج الغرف أو تزويدها بأنظمة شفط خاصة لتصريف الدخان إلى الأعلى، مع ضرورة ضمان تهوية كافية. كما شدّد على عدم ترك المدافئ مشتعلة بعد استخدامها ووجوب إطفائها خارج المنزل.