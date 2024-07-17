5 "جيجابايت"مجانية اعتذار"فيرجن موبايل" للعملاء

أكدت شركة "فيرجن موبايل" لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء أنها ستقدم 5 جيجابايت من البيانات مجاناً كاعتذار للعملاء المتضررين الذين واجهوا انقطاعاً في الخدمة يوم الاثنين.

وقالت الشركة أنه " من المقرر أن يتلقى جميع العملاء بياناتهم المجانية في حساباتهم بحلول نهاية اليوم (الأربعاء).

وقال روب بيسويك، المدير الإداري لشركة فيرجن موبايل الإمارات : "نأسف على الإزعاج الذي سببه انقطاع الخدمة يوم الاثنين، ونحن نعلم أن عملائنا يتوقعون اتصالاً دون انقطاع مع تجربة عملاء لا مثيل لها".