5 "جيجابايت"مجانية اعتذار"فيرجن موبايل" للعملاء
أكدت شركة "فيرجن موبايل" لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء أنها ستقدم 5 جيجابايت من البيانات مجاناً كاعتذار للعملاء المتضررين الذين واجهوا انقطاعاً في الخدمة يوم الاثنين.
وقالت الشركة أنه " من المقرر أن يتلقى جميع العملاء بياناتهم المجانية في حساباتهم بحلول نهاية اليوم (الأربعاء).
وقال روب بيسويك، المدير الإداري لشركة فيرجن موبايل الإمارات : "نأسف على الإزعاج الذي سببه انقطاع الخدمة يوم الاثنين، ونحن نعلم أن عملائنا يتوقعون اتصالاً دون انقطاع مع تجربة عملاء لا مثيل لها".
وأضاف: "لقد عمل الفريق بجهد كبير لتقليل فترة الانقطاع وإبقاء عملائنا على اطلاع دائم - لذلك نأمل أن تساهم البيانات المجانية التي نقدمها للعملاء في تعويضهم إلى حد ما عن الإزعاج لذي حدث".
ولم يتمكن بعض عملاء فيرجن من إجراء أو تلقي مكالمات صباح يوم الاثنين. كما لم يتمكن المستخدمون من فتح تطبيق الهاتف المحمول.
ولجأ عملاء الشركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم، مشيرين إلى عدم وجود "دعم من الفريق"، و"خدمة العملاء لم تكن تعمل" بينما ظل التطبيق وشبكة الهاتف المحمول والبيانات معطلة.
13ألف محادثة مع خدمة العملاء
وأوضحت شركة فيرجن موبايل: "في تمام الساعة 8.22 صباح يوم الاثنين (15 يوليو)، واجه عملاء فيرجن موبايل في دولة الإمارات انقطاعاً في الخدمة.
وقالت :"على وجه التحديد، تأثرت خدمات البيانات والصوت والرسائل النصية القصيرة بين الساعة 8.22 و 11.50 صباحاً، كما شهد تطبيق العملاء والوكلاء انقطاعاً جزئياً بين الساعة 8.22 صباحاً و 3.33 مساءً."
وأثناء انقطاع الخدمة، تعاملت خدمة عملاء الشركة مع 13000 محادثة، ومع ذلك، فقد تأثر وقت الاستجابة للعملاء بسبب العدد الكبير من استفسارات العملاء الواردة غير المخطط لها بسبب ما حدث.
وقالت الشركة: “قدمت فيرجن موبايل الإمارات للعملاء تحديثات عامة منتظمة أثناء انقطاع الخدمة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، وذلك بعد المعلومات التي تم التحقق من صحتها والتي شاركها الفريق التقني أثناء الانقطاع".