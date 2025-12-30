5 احتفالات فريدة برأس السنة الجديدة في الإمارات

مع اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة، تمتد الاحتفالات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما وراء مواقع مشاهدة الألعاب النارية التقليدية.

فمن التجارب في أعالي السماء إلى تناول الطعام تحت الماء والهروب إلى الصحراء، يقدم عدد متزايد من الفعاليات طرقاً بديلة للاحتفال ببداية عام 2026، غالباً ما تكون بعيدة عن الحشود الكثيفة ونقاط المشاهدة المألوفة.

إليك خمس تجارب لليلة رأس السنة تتميز بمواقعها الاستثنائية بدلاً من ضخامة حجمها:

1. استقبل العام الجديد من منطاد هوائي في "أتلانتس ذا بالم"

في فندق "أتلانتس ذا بالم"، توفر تجربة المنطاد الهوائي المربوط للضيوف إطلالة من مستوى السماء على ألعاب ليلة رأس السنة النارية. ووفقاً للمنظمين، يتضمن "كرنفال السماء" لليلة رأس السنة دورتين لصعود المنطاد، واحدة بين الساعة 7 مساءً و10 مساءً، وأخرى بعد منتصف الليل من الساعة 1 صباحاً حتى 2 صباحاً.

ومن داخل المنطاد، يمكن للضيوف رؤية الألعاب النارية عبر أتلانتس، و"جي بي آر"، وبرج العرب والمناطق المحيطة بها. تتضمن التجربة أيضاً أنشطة على الأرض وطقوساً تأملية حيث يكتب الضيوف أمنياتهم للعام المقبل.

ووفقاً لتفاصيل الفعالية، تبدأ الأسعار من 500 درهم للشخص الواحد للمقاعد في الشرفة، بينما تبلغ تكلفة المقاعد الخارجية في المقهى 2000 درهم للطاولة الواحدة التي تتسع لما يصل إلى أربعة ضيوف. أما مقاعد كبار الشخصيات (VIP) فتبلغ تكلفتها 3000 درهم للطاولة التي تتسع لما يصل إلى أربعة ضيوف.

2. شاهد الألعاب النارية من الماء عبر "الكاياك" أو لوح التجديف الليلي

لعشاق المياه، تقدم بعض شركات الأنشطة المائية جلسات تجديف (كاياك) ليلية وجلسات تجديف وقوفاً موجهة خلال ليلة رأس السنة.

ووفقاً لمشغل "كريستال كلير ووترسبورتس" (Crystal Clear Watersports)، توفر المسارات إطلالات باتجاه برج خليفة وجزيرة خليج جميرا ومنطقة فندق "فور سيزونز"، مما يسمح للمشاركين بمشاهدة الألعاب النارية من قلب الماء.

تختلف الأسعار حسب الباقة والمدة. وتقتصر التجربة على مجموعات صغيرة وتركز على ظروف المياه الهادئة بدلاً من السرعة أو الأداء الرياضي.

3. تناول العشاء تحت المحيط في مطعم "أوسيانو" (Ossiano)

في مطعم "أوسيانو"، يتم الاحتفال بليلة رأس السنة من خلال عشاء مكون من عدة أطباق يُقدم داخل غرفة الطعام تحت الماء في المطعم.

ووفقاً لتفاصيل قائمة ليلة رأس السنة في المطعم، تبلغ تكلفة التجربة 1500 درهم للشخص الواحد، ويبدأ العشاء من الساعة 7 مساءً في 31 ديسمبر. وبعد العشاء، يتم توجيه الضيوف إلى مناطق مشاهدة محددة لمتابعة الألعاب النارية في "أتلانتس ذا بالم".

تجمع هذه التجربة بين الطعام الفاخر والعد التنازلي الأكثر هدوءاً، مما يوفر بديلاً للحفلات الصاخبة والكبيرة.

4. العد التنازلي على ارتفاع 50 متراً في "عشاء في السماء" (Dinner in the Sky) دبي

يستضيف "عشاء في السماء" دبي تجربة طعام معلقة في ليلة رأس السنة، حيث يجلس الضيوف على طاولة مرفوعة حوالي 50 متراً فوق سطح الأرض. تستمر الفعالية من الساعة 10:30 مساءً وحتى منتصف الليل وتتضمن قائمة طعام متعددة الأطباق.

ووفقاً للمنظمين، تبدأ أسعار التذاكر من 1400 درهم للشخص الواحد. توفر التجربة إطلالات على نخلة جميرا، و"جي بي آر"، ودبي مارينا بينما تحتفل المدينة بالعام الجديد.

5. الهروب من المدينة إلى رأس السنة الصحراوية في "ليوا"

لأولئك الذين يتطلعون لتجنب الاحتفالات الحضرية، توفر ليلة رأس السنة في ليوا بديلاً صحراوياً. يقام "مهرجان تل مرعب"، المعروف أيضاً باسم "مهرجان ليوا الدولي"، من أواخر ديسمبر إلى أوائل يناير في واحة ليوا بأبوظبي.

يتميز المهرجان بمسابقات صعود الكثبان الرملية، وسباقات السيارات والدراجات، وأنشطة مسائية تحت سماء الصحراء المفتوحة. الدخول إلى أرض المهرجان مجاني بشكل عام وفقاً للمنظمين، في حين أن المشاركة في فعاليات أو أنشطة محددة قد تتطلب رسوماً منفصلة.

وبدلاً من الألعاب النارية، ينصب التركيز هنا على رياضات المحركات، والثقافة الصحراوية، والتجمعات الخارجية الواسعة.