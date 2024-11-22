5 أيام إجازة موظفي حكومة الشارقة في العيد الوطني
أكدت السلطات المحلية في الشارقة أن موظفي الحكومة سيحصلون على عطلة نهاية أسبوع مدتها خمسة أيام بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المقبل.
وقالت إدارة الموارد البشرية في الإمارة إن الموظفين سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، على أن يستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول.
وفي الشارقة، وبما أن عطلة نهاية الأسبوع الرسمية هي من الجمعة إلى الأحد، فإن الموظفين في القطاع العام سوف يتمتعون بعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لخمسة أيام.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان حكومة الإمارات عن عطلة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، سيحصل موظفو القطاع الخاص في الإمارات على إجازة مماثلة.
تم تسمية احتفالات اليوم الوطني لهذا العام -الثالث والخمسون- بعيد الاتحاد، الذي يرمز إلى "الاتحاد" ويمثل توحيد الإمارات في 2 ديسمبر 1971. ويشكل هذا الموضوع محور "هوية الدولة، ويرمز إلى التراث والوحدة والقوة والفخر الوطني".
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.