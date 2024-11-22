5 أيام إجازة موظفي حكومة الشارقة في العيد الوطني

وقالت إدارة الموارد البشرية في الإمارة إن الموظفين سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، على أن يستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول.