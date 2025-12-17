5 أماكن للاستمتاع بعيد الميلاد في الإمارات

أصبح ديسمبر في الإمارات احتفالًا يستمر طوال الشهر، يبدأ مع مهرجان دبي للتسوق الـ31 في 5 ديسمبر، ويتميز بجوائز يومية من السيارات والنقد، ويستمر مع الطعام الاحتفالي، وإضاءة الأشجار، والبرانشات، وفعاليات عيد الميلاد في جميع أنحاء المدينة.