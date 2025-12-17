5 أماكن للاستمتاع بعيد الميلاد في الإمارات

أصبح ديسمبر في الإمارات احتفالًا يستمر طوال الشهر، يبدأ مع مهرجان دبي للتسوق الـ31 في 5 ديسمبر، ويتميز بجوائز يومية من السيارات والنقد، ويستمر مع الطعام الاحتفالي، وإضاءة الأشجار، والبرانشات، وفعاليات عيد الميلاد في جميع أنحاء المدينة.
من النزهات العائلية وأنشطة الأطفال، مثل كتابة الرسائل إلى سانتا أو التزلج على الجليد، هناك العديد من الطرق للاستمتاع بموسم العطلات في الإمارات.
إليك أفضل المهرجانات الخاصة بعيد الميلاد لتجربتها مع عائلتك هذا الشتاء في دبي، حيث تقدم الأسواق الاحتفالية والأنشطة التفاعلية والترفيه الموسمي لجميع الأعمار:
تقام مدينة الشتاء في ساحة الوصل من 6 ديسمبر إلى 31 ديسمبر، من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً.
تبلغ تكلفة التذاكر 50 درهمًا للشخص الواحد، مع دخول مجاني للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل ولحاملي بطاقة موسم الوصل.
يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية المشمولة مع تذكرة الدخول، مثل:
جواز سفر مدينة الشتاء (متوفر في كشك المعلومات)
ورشة عمل رجل الثلج من المارشميلو في أرض السكر
لقاء وترحيب مع سانتا
حفل إضاءة الشجرة
تجربة تساقط الثلوج
كتابة رسالة إلى سانتا
ألعاب أكاديمية الرنة
كل ليلة، يتم اختيار ضيف محظوظ لإضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الشتاء في حفل احتفالي يحيي الساحة.
من 6 إلى 24 ديسمبر 2025، سيحيا وافي سيتي مول كعالم شتوي عجيب، مع ديكورات مذهلة، شجرة عيد ميلاد كبيرة، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية لإحياء روح العطلة.
يمكن للضيوف لقاء سانتا وأقزامه في الكهف، والدخول إلى مصعد سانتا السحري، والاستمتاع بالعروض المسرحية، والانضمام إلى السيدة كلوز في جلسات سرد القصص.
يمكن للأطفال أيضًا المشاركة في ورش العمل، والرسم الاحترافي على الوجه، والألعاب، وتوزيع الحلوى، وصيد الكنوز في خان مرجان. يمكن للزوار حتى كتابة رسالة خاصة إلى سانتا للمشاركة في السحر.
هذا النشاط الاحتفالي يعد بالمرح لجميع الأعمار، حيث يجمع بين التجارب التفاعلية والأجواء الساحرة. التذاكر متاحة عبر الإنترنت من خلال موقعهم.
إليكم فيديو شاركه وافي سيتي مول على إنستغرام:
يمتد على مساحة 1,750 متر مربع، سوق عيد الميلاد في مدينة جميرا يعد بإسعاد الزوار في موسم العطلات هذا.
من 5 إلى 31 ديسمبر 2025، يفتح السوق أبوابه من الساعة 3 مساءً في أيام الأسبوع ومن الساعة 12 ظهرًا في عطلات نهاية الأسبوع، مقدماً الكثير من البهجة الاحتفالية للعائلات والأصدقاء والمتسوقين في العطلات.
في قلب السوق تقف شجرة عيد ميلاد بارتفاع 36 قدمًا مزينة بديكورات مذهلة، مصحوبة بعروض الضوء والصوت التي تجلب روح العيد إلى الحياة.
الدخول إلى السوق مجاني، بينما تتطلب الأنشطة والمعالم الفردية دفع رسوم.
يمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل
ركوب القطار الصغير
القفز بالحبال،
الدوامة الفينيسية،
ركوب العبرة المزينة بشكل احتفالي
بيت الزنجبيل
يمكن لأولئك الذين يبحثون عن الهدايا والحلويات استكشاف أكشاك عيد الميلاد، والاستمتاع بتناول الطعام الاحتفالي، ومشاهدة عروض الفرق الموسيقية الحية طوال اليوم.
سيحتفل منتجع ليغولاند دبي بموسم الأعياد مع احتفالية الطوب الاحتفالية من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026.
التذاكر بسعر 295 درهم للشخص عبر الإنترنت و330 درهم عند البوابة.
يمكن للزوار المشاركة في تقويم المرح الاحتفالي، والبحث عن عصي الحلوى، ومشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد من ليغو، والاستمتاع بالحلويات والأنشطة والحرف اليدوية ذات الطابع الاحتفالي.
ليغولاند دبي/ إنستغرام
في عام 2025، سيعود سوق عيد الميلاد الشتوي المجاني إلى أبراج جميرا الإمارات، وسيقام في الساحة أمام متحف المستقبل من السبت 13 ديسمبر إلى الأحد 28 ديسمبر.
سيعمل السوق في أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل، وستمتد ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع حتى الساعة 1 صباحًا.
يقدم السوق مجموعة متنوعة من الأنشطة للزوار:
سوق احتفالي: تتوفر هدايا العيد، وزخارف يدوية الصنع، ومنتجات محلية.
أطعمة ومشروبات فاخرة: يمكن شراء الحلويات الموسمية والمأكولات العالمية والمشروبات.
بار لاونج: تُقدم الكوكتيلات الاحتفالية والمشروبات الدافئة في منطقة جلوس.
حلبة تزلج: تتوفر حلبة تزلج على الجليد.
عروض حية: تشمل العروض اليومية الموسيقى والمغنين والرقصات.
أنشطة للأطفال: منطقة لعب بالثلج، وكهف سانتا، وألعاب كرنفال، وورش عمل للأطفال.
تعد منطقة الشتاء بشيء للجميع، حيث تجمع بين التسوق والترفيه والمرح الموسمي في أجواء احتفالية ساحرة.
منطقة الشتاء