5 آلاف درهم من عائلة بريطانية للعثور على كلبها الهارب
تبحث عائلة بريطانية في دبي عن كلبها المفقود "بولت"، الذي شوهد آخر مرة مساء الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وعُرضت مكافأة قدرها 5000 درهم لمن يعثر على الحيوان الأليف الذي هرب أثناء نزهة مسائية. وكانت الأسرة قد انتقلت للتو إلى "جميرا هايتس" في اليوم السابق للحادث، وكانت في نزهة عندما تعثر ابنها وأرخى قبضته على الرباط، ما أدى إلى هروب بولت. وقالت "جيني جيل"، صاحبة الكلب، في حديثها لصحيفة "خليج تايمز": "لا بد أنه كان خائفاً من المكان الجديد، فقد انتقلنا قبل يوم واحد فقط من جميرا باركس".
إن "بولت" هو كلب متوسط الحجم من سلالة مختلطة مغطى بالفرو، وهو أبيض اللون، وقد تم تزويده بشريحة إلكترونية وإخصائه. كان يرتدي حزاماً أسود اللون مع سلسلة برتقالية عندما اختفى قبل 10 أيام.
وشوهد الكلب المحبوب آخر مرة مساء الجمعة، بعد ثوانٍ فقط من هروبه، على مسار رباعي بشارع الخيل حوالي الساعة الثامنة مساءً. وتم رصده بالقرب من التقاطع بين شارع قرن السبخة وابن بطوطة مول.
وتقيم الأسرة في دبي منذ ثماني سنوات، وتبحث في كل مكان عن حيوانها الأليف المفقود. "لقد نشرنا معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعنا ملصقات على أعمدة الإنارة، كما أنشأنا فريق للبحث عنه".
كما قاموا بالتواصل مع بلدية دبي والعيادات البيطرية في المناطق المجاورة، في حال قام أي شخص بالإبلاغ عن فقدان كلب.
خلال هذه الفترة المؤسفة، تلقت الأسرة مكالمات من أشخاص يحاولون خداعهم. قالت جيني: "اتصل بي رجل وقال إنه يمتلك كلبنا وأن سيقتله. واتصل آخر وقال إنهم عثروا عليه، لكنهم لن يعيدوه لأن "بولت" أصبح 'كلبهم الآن'". وأضافت جيني أنه عندما طلبت من الرجل أن يريها دليلاً، أرسل لها صورة مقربة لفراء أبيض.
وأضافت جيني أن سيدة أخرى "يفترض أنها تدير فريق بحث" تم التوصية بها للعائلة من خلال خدمة الإنقاذ. وأضافت جيني: "اضطررنا إلى دفع 250 درهماً إماراتياً وحتى الآن لم تفعل شيئاً سوى إرسال رسالة لي مرة واحدة يومياً لتقول إنها "اقتربت من الحصول على معلومات".
ومع ذلك، تقدم عدد لا يُحصى من الأشخاص للمساعدة في البحث عن "بولت". وأوجدوا مجموعة على تطبيق "واتساب" تُسمى (العثور على بولت) "Finding Bolt"، واستخدموا هاشتاج "#findingboltdubai" على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الخبر. وقالت جيني: "أشعر بتأثر عميق عندما أرى أن العديد من الأشخاص الذين لم أقابلهم أبداً يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليه. حتى أن بعضهم جاء للبحث في إحدى الأمسيات، مانحين وقت فراغهم لنا".
تبنت جيني "بولت"، عندما عثرت عليه وهو جرو يرتدي زي سوبرمان ويتجول في جميرا باركس، وهي المنطقة التي كانت تعيش بها سابقاً لمدة أربع سنوات - وتعتقد أنه "كان إما ضائعاً أو متروكاً".
أطلقت عليه العائلة اسم "بولت" بسبب سرعته الكبيرة وشبهه بالكلب من فيلم "بولت".
يمكن للمقيمين الذين لديهم أي معلومات عن الكلب المفقود الاتصال بالعائلة على الرقم 0585260675. وقالت الوافدة البريطانية: "أطفالي الثلاثة يفتقدونه جداً".