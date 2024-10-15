5 آلاف درهم من عائلة بريطانية للعثور على كلبها الهارب

تبحث عائلة بريطانية في دبي عن كلبها المفقود "بولت"، الذي شوهد آخر مرة مساء الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وعُرضت مكافأة قدرها 5000 درهم لمن يعثر على الحيوان الأليف الذي هرب أثناء نزهة مسائية. وكانت الأسرة قد انتقلت للتو إلى "جميرا هايتس" في اليوم السابق للحادث، وكانت في نزهة عندما تعثر ابنها وأرخى قبضته على الرباط، ما أدى إلى هروب بولت. وقالت "جيني جيل"، صاحبة الكلب، في حديثها لصحيفة "خليج تايمز": "لا بد أنه كان خائفاً من المكان الجديد، فقد انتقلنا قبل يوم واحد فقط من جميرا باركس".

إن "بولت" هو كلب متوسط الحجم من سلالة مختلطة مغطى بالفرو، وهو أبيض اللون، وقد تم تزويده بشريحة إلكترونية وإخصائه. كان يرتدي حزاماً أسود اللون مع سلسلة برتقالية عندما اختفى قبل 10 أيام.

وشوهد الكلب المحبوب آخر مرة مساء الجمعة، بعد ثوانٍ فقط من هروبه، على مسار رباعي بشارع الخيل حوالي الساعة الثامنة مساءً. وتم رصده بالقرب من التقاطع بين شارع قرن السبخة وابن بطوطة مول.