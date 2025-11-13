5 آلاف درهم لمقيم هندي بدبي في تحدي السكري

"كارثيك أنبازهاجان"، مواطن هندي مقيم في دبي، توج كأفضل فائز ذكر في تحدي السكري السنوي ٢٠٢٥ في رأس الخيمة. انتهى التحدي اليوم، الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥، في مستشفى رأس الخيمة.
تم منح كارثيك جائزة نقدية قدرها ٥٠٠٠ درهم لتحقيقه انخفاضًا ملحوظًا في مستويات HbA1c الخاصة به — من ٩.٦ إلى ٦.٩٤ — خلال التحدي الذي استمر ثلاثة أشهر.
تم تقديم حفل توزيع الجوائز، الذي شهد فوز الفائزين من الفئات الفردية بجائزة إجمالية قدرها ٢٠٠٠٠ درهم، من قبل كبار المسؤولين من مستشفى رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للسكري.
تم إطلاق النسخة الرابعة من هذا التحدي، الذي يهدف إلى مكافحة السكري من خلال التحول في نمط الحياة والتعليم والإرشاد الطبي، في أغسطس. تم تقييم المشاركين في بداية ونهاية التحدي، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء طبية بناءً على تحسين مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض HbA1C، ودرجة نمط الحياة.