5 آلاف درهم لمشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة ليلة رأس السنة
تتقاضى بعض المطاعم في دبي مبلغ 5000 درهم إماراتي كحد أدنى للشخص الواحد للحصول على إطلالة أمامية على الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة في ليلة رأس السنة الجديدة.
وسيستضيف مطعم"سي لا في" Cé La Vi، الذي يشتهر بتصويره على إنستغرام، احتفالاً ليلياً كاملاً مع الترفيه بسعر لا يقل عن 5000 درهم إماراتي للشخص الواحد، ويمكن استبدالها بقائمة الطعام الخاصة بالمطعم الحائزة على شهادة ميشلان. ومع العروض التي يقدمها نجوم برنامج بريتان جوت تالينت" Britain's Got Talent جاك باك والديكورات الاحتفالية، سيقدم المطعم إطلالات مباشرة على الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة.
يعد برج خليفة أحد أكثر عروض الألعاب النارية شهرة في العالم، حيث يقدم كل عام أطول برج في العالم عرضًا مبهرًا للألعاب النارية والضوء يشاهده الملايين، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت. سيتم وضع نظام مناطق مرمزة بالألوان هذا العام لضمان سهولة الوصول والتنقل لجميع الزوار. توفر كل منطقة طرقًا وخدمات محددة.
وفي فندق "بالاس داون تاون"، تم حجز منصة المشاهدة الشهيرة ومطعم ثيبتارا بالكامل، وفقًا لمتحدث باسم الفندق. وتتوفر طاولات في صالة Buhaira Lounge بالفندق، والتي توفر إطلالة كاملة على البرج وألعابه النارية، بأسعار تبلغ 4500 درهم للشخص الواحد، بما في ذلك بوفيه مفتوح من الطعام والمشروبات المحلية.
اعلى برج
ولن يحظى زوار مطعم At.mosphere، الذي يقع في أعلى موقع في العالم، بإطلالة مباشرة على الألعاب النارية، ولكن سيتمكنون من مشاهدتها عبر بث مباشر. ويقع المطعم في الطابق 122 من أطول برج في العالم، وتبلغ أسعار المقاعد بجوار النوافذ 4250 درهمًا إماراتيًا والمقاعد خارج النوافذ 3500 درهم إماراتي. ويقدم المطعم مشروبات ترحيبية ومقبلات وعشاء فاخر وعدًا تنازليًا للعام الجديد، كما سيستضيف حفلة دي جي في الصالة للترحيب بعام 2025.
يقدم مطعم ناندوز في دبي مول، المتخصص في تقديم الدجاج المشوي على اللهب على الطريقة البرتغالية، عرضاً خاصاً ليلة رأس السنة الجديدة بأسعار 4000 درهم للشخص الواحد للفئة الذهبية و3500 درهم للفئة الفضية و3000 درهم للفئة البرونزية مع طعام ومشروبات غير محدودة. كما يقدم مقهى تيم هورتونز الكندي تذاكر الفئات البلاتينية والماسية والفضية مقابل 3000 درهم و2000 درهم و1500 درهم لكل منها مع طعام ومشروبات غير محدودة.
يقدم مطعم Tribes، الذي يقدم المأكولات الأفريقية، مقاعد بسعر 3500 درهم للشخص الواحد لحضور الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، ولكن تم بيعها بالكامل لإطلالة الشرفة. ووفقًا لنظام الحجز عبر الإنترنت، فإن الطاولات الداخلية فقط متاحة في 31 ديسمبر.
وتقدم سلسلة المطاعم التايوانية دين تاي فونغ مقاعد في مطعمها مقابل 2500 درهم للشخص الواحد، في حين تعد سلسلة الوجبات السريعة فايف جايز بـ "مقعد في الصف الأمامي لعرض الألعاب النارية الملحمي" مقابل 1750 درهمًا إماراتيًا، مع طعام غير محدود.
وبالإضافة إلى المطاعم، يمكن للراغبين في الاحتفال شراء تذاكر الدخول إلى منتزه برج إعمار، الذي يبلغ سعره 580 درهماً للشخص الواحد للبالغين و370 درهماً للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، توجد عدة مناطق عامة حيث يمكن للناس مشاهدة الألعاب النارية مجاناً.