5 آلاف درهم لمشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة ليلة رأس السنة

ولن يحظى زوار مطعم At.mosphere، الذي يقع في أعلى موقع في العالم، بإطلالة مباشرة على الألعاب النارية، ولكن سيتمكنون من مشاهدتها عبر بث مباشر. ويقع المطعم في الطابق 122 من أطول برج في العالم، وتبلغ أسعار المقاعد بجوار النوافذ 4250 درهمًا إماراتيًا والمقاعد خارج النوافذ 3500 درهم إماراتي. ويقدم المطعم مشروبات ترحيبية ومقبلات وعشاء فاخر وعدًا تنازليًا للعام الجديد، كما سيستضيف حفلة دي جي في الصالة للترحيب بعام 2025.