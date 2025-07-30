49 مئوية درجة حرارة متوقعة في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في جبل جيس، وأن تصل إلى 49 درجة مئوية في مناطق أبوظبي مثل القوع وجازيورة. أما في دبي، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، وأن تنخفض إلى 35 درجة مئوية. وفي الشارقة، ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، وأن تنخفض إلى 32درجة مئوية.