49 مئوية درجة حرارة متوقعة في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء 30 يوليو، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب على المناطق الشرقية والشمالية، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يصبح الطقس رطبا خلال الليل وصباح الخميس في بعض المناطق الساحلية.
سجلت درجة الحرارة في منطقة بدادفاس (منطقة الظفرة) في يوم الثلاثاء 29 يوليو 50.8 درجة مئوية عند الساعة 12.30 ظهراً.
وتهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في جبل جيس، وأن تصل إلى 49 درجة مئوية في مناطق أبوظبي مثل القوع وجازيورة. أما في دبي، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، وأن تنخفض إلى 35 درجة مئوية. وفي الشارقة، ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، وأن تنخفض إلى 32درجة مئوية.
على مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت الإمارات العربية المتحدة أمطاراً وعواصف وحتى حبات برد في بعض مناطق البلاد، وسط تقلبات جوية مفاجئة فاجأت السكان.