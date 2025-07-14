48 درجة حرارة متوقعة في مناطق بالإمارات

يتوقع أن يشهد سكان بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة يوم الاثنين (14 يوليو)، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقة غازيورة بأبوظبي إلى 48 درجة مئوية، بينما قد تصل في القوع إلى 47 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في دبي إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ ذروتها في أبوظبي حوالي 42 درجة مئوية.
من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء، خاصةً على طول المناطق الساحلية. وبشكل عام، سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور بعض السحب في بعض المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهاتٍ بوجود ضباب أحمر وأصفر في أجزاءٍ من أبوظبي كما هو موضح في الخريطة التالية. ألقِ نظرةً:
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، تشتد أحيانا وتصل إلى 35 كم/ساعة.
وتنشط هذه الرياح في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خلال النهار.
من المتوقع أن يكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان.