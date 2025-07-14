48 درجة حرارة متوقعة في مناطق بالإمارات

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقة غازيورة بأبوظبي إلى 48 درجة مئوية، بينما قد تصل في القوع إلى 47 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في دبي إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ ذروتها في أبوظبي حوالي 42 درجة مئوية.