48 حلاقاً يسجلون رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بحلاقة لحية كل 19 ثانية

وبعد عدٍّ تنازلي مثير ولحظات من التحقق الدقيق، جاء الإعلان الذي انتظره الجميع: "تم الالتزام بجميع الإرشادات والقواعد"، قال الحكم المكلّف من الموسوعة، مضيفاً: "والآن السؤال، هل كانت المحاولة ناجحة؟ حسناً، تهانينا. إن أكبر عدد من حلاقات أو تشذيبات اللحية المتتالية المنجزة خلال ساعة واحدة من قبل فريق هو 190".