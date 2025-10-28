48 حلاقاً يسجلون رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بحلاقة لحية كل 19 ثانية

عندما دخل محمد نور عدوان إلى معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي، كان يبحث ببساطة عن تجديد مظهر لحيته، لكنه لم يكن يعلم أن جلسة العناية السريعة تلك ستجعله جزءاً من حدث تاريخي.
وقال عدوان: "كنت أعتقد أنها مجرد حلاقة لحية عادية، لكن فجأة بدأ الناس بالتصفيق، والكاميرات تومض، وأدركت أن شيئاً كبيراً يحدث، وأنني أصبحت جزءاً من رقم قياسي عالمي".
كان ذلك الحدث الكبير محاولةً لتحطيم رقمٍ قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من حلاقات وتشذيبات اللحية التي يتم إنجازها في ساعة واحدة من قبل فريق واحد. وقد جرت المحاولة ضمن فعالية بيوتي لايف التابعة لفريشا في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2025 بالتعاون مع شركة إس تي إم إن تي للعناية بالمظهر.
جمعت الفعالية 48 حلاقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، عملوا بتناغم تام في 24 محطة تجميل، حيث ضمت كل محطة مصففاً واحداً ومساعداً. وتمكن الزوار من الدخول والتسجيل وانتظار دورهم للحصول على حلاقة أو تشذيب احترافي للحية.
ففي غضون ساعة واحدة فقط، تمكن 48 حلاقاً من العناية بـ190 رجلاً، ما يعكس مدى سرعة وكفاءة الفريق. إذ قام كل حلاق بحلاقة أو تشذيب لحية نحو أربعة أشخاص في الساعة، مستغرقاً حوالي 15 دقيقة لكل شخص، ليصل المعدل الإجمالي إلى حلاقة أو تشذيب كل 19 ثانية.
تم توقيت وتسجيل ومراقبة كل حركة وفقاً للإرشادات الصارمة لموسوعة غينيس.
ومع مرور الدقائق، تزايدت الحماسة في القاعة. كانت الموسيقى تصدح في الخلفية، والكاميرات تتحرك بين الحلاقين، وكلما تم تشذيب لحية، ارتفعت هتافات الجمهور، وهم يدركون أنهم يقتربون من تحقيق رقم قياسي عالمي.
لم تكن هذه منافسة عادية، ففئة هذا الرقم القياسي لم تكن موجودة من قبل. وقد تعاون المنظمون مع موسوعة غينيس لتحديدها وإنشائها من البداية.
وبعد عدٍّ تنازلي مثير ولحظات من التحقق الدقيق، جاء الإعلان الذي انتظره الجميع: "تم الالتزام بجميع الإرشادات والقواعد"، قال الحكم المكلّف من الموسوعة، مضيفاً: "والآن السؤال، هل كانت المحاولة ناجحة؟ حسناً، تهانينا. إن أكبر عدد من حلاقات أو تشذيبات اللحية المتتالية المنجزة خلال ساعة واحدة من قبل فريق هو 190".
بالنسبة للحلاقين المشاركين، لم يكن الأمر مجرد تحطيم رقم قياسي، بل كان تمثيلاً لفنّهم وحرفتهم.
قال خالد كعبول من صالون دايركتورز كت: "إنها لحظة عظيمة بالنسبة لنا. أن نقف كتفاً إلى كتف مع 47 حلاقاً آخرين، نعمل جميعاً بانسجام تام، كان أمراً مذهلاً".
وأضاف خالد: "لقد أظهرنا أن الحلاقة ليست مجرد خدمة، بل هي شكل من أشكال الفن والمهارة وروح المجتمع".
أما أحد المشاركين الآخرين، أمير منظور من صالون مانتيس للحلاقة، فقد وصفها بأنها من أكثر اللحظات فخراً في مسيرته المهنية. وقال منظور: "وجودي هنا ومشاركتي في حدث تاريخي كهذا يعني لي الكثير. لقد حلقنا وشذبنا دون توقف لمدة ساعة، كان الأمر مرهقاً ولكنه أيضاً مفعم بالرضا. لقد شعرنا بوحدة وشغف كبيرين في تلك القاعة".
وبإتمام 190 حلاقة وتشذيباً للحى في غضون ساعة واحدة فقط، لم تكن المحاولة مجرد رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، بل شهدت أيضاً ولادة فئة جديدة بالكامل في سجلات الأرقام القياسية.