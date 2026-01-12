بـ47%..الذكاء الاصطناعي محرك التوظيف في الإمارات

يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإمارات لفرز الوظائف، حيث يقول ما يقرب من النصف — 47 بالمائة — من مسؤولي التوظيف إنهم لا يستطيعون أداء عملهم بدون الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لبحث جديد أصدرته لينكد إن يوم الاثنين.

وجدت الدراسة أن 76 بالمائة من مسؤولي التوظيف ينسبون الفضل للذكاء الاصطناعي في مساعدتهم على شغل الوظائف بشكل أسرع. ومع ذلك، ذكرت المنصة المهنية العالمية أن مسؤولي التوظيف يواجهون أيضًا تحدي التعامل مع اضطراب الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الدراسة، وهو أمر مهم، أن أكثر من ثلثي — 68 بالمائة — المتخصصين في استقطاب المواهب بالإمارات يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم مستعدون تمامًا لكيفية تحويل الذكاء الاصطناعي لعملية التوظيف.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب .

مثل الباحثين عن عمل، يدرك مسؤولو التوظيف قيمة الذكاء الاصطناعي لكنهم يواجهون صعوبات في جوانب التنفيذ، حيث يشعر 75 بالمائة بالقلق من أن المقابلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي قد تبدو غير شخصية للغاية بدون تطبيق مدروس، ويتمنى 80 بالمائة أن يكونوا مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي.

يتزايد دور الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد في المهام اليومية، خاصة تلك المتعلقة بالمهام المتكررة. وقد أدى ذلك إلى استبدال بعض المهام بالتكنولوجيا، مما يدفع الباحثين عن عمل إلى تطوير مهاراتهم لشغل أدوار أكثر ابتكارًا.

كشفت الدراسة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة باحثين عن عمل يعززون قدرتهم التنافسية بشكل استباقي — يتعلمون المهارات المطلوبة، ويحدثون ملفاتهم الشخصية، ويوسعون أنواع الأدوار التي يفكرون فيها.

الباحثون عن عمل غير متأكدين

وفقًا لدراسة أجرتها سيرفيس ناو وشركة التعليم بيرسون، ستحتاج الإمارات إلى مليون عامل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعكس الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي والفرص التي سيخلقها للباحثين عن عمل في البلاد.