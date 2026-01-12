بـ47%..الذكاء الاصطناعي محرك التوظيف في الإمارات

يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإمارات لفرز الوظائف، حيث يقول ما يقرب من النصف — 47 بالمائة — من مسؤولي التوظيف إنهم لا يستطيعون أداء عملهم بدون الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لبحث جديد أصدرته لينكد إن يوم الاثنين.
وجدت الدراسة أن 76 بالمائة من مسؤولي التوظيف ينسبون الفضل للذكاء الاصطناعي في مساعدتهم على شغل الوظائف بشكل أسرع. ومع ذلك، ذكرت المنصة المهنية العالمية أن مسؤولي التوظيف يواجهون أيضًا تحدي التعامل مع اضطراب الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الدراسة، وهو أمر مهم، أن أكثر من ثلثي — 68 بالمائة — المتخصصين في استقطاب المواهب بالإمارات يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم مستعدون تمامًا لكيفية تحويل الذكاء الاصطناعي لعملية التوظيف.
مثل الباحثين عن عمل، يدرك مسؤولو التوظيف قيمة الذكاء الاصطناعي لكنهم يواجهون صعوبات في جوانب التنفيذ، حيث يشعر 75 بالمائة بالقلق من أن المقابلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي قد تبدو غير شخصية للغاية بدون تطبيق مدروس، ويتمنى 80 بالمائة أن يكونوا مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
يتزايد دور الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد في المهام اليومية، خاصة تلك المتعلقة بالمهام المتكررة. وقد أدى ذلك إلى استبدال بعض المهام بالتكنولوجيا، مما يدفع الباحثين عن عمل إلى تطوير مهاراتهم لشغل أدوار أكثر ابتكارًا.
كشفت الدراسة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة باحثين عن عمل يعززون قدرتهم التنافسية بشكل استباقي — يتعلمون المهارات المطلوبة، ويحدثون ملفاتهم الشخصية، ويوسعون أنواع الأدوار التي يفكرون فيها.
وفقًا لدراسة أجرتها سيرفيس ناو وشركة التعليم بيرسون، ستحتاج الإمارات إلى مليون عامل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعكس الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي والفرص التي سيخلقها للباحثين عن عمل في البلاد.
قال علي مطر، قائد الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في لينكد إن، إن البيانات أظهرت حاجة واضحة لمزيد من التوجيه والشفافية والدعم مع تزايد مركزية الذكاء الاصطناعي في التوظيف.
بينما يتبنى الباحثون عن عمل أدوات الذكاء الاصطناعي، وجدت لينكد إن أنهم غير متأكدين مما يحدث على الجانب الآخر، حيث أن أكثر من النصف – 56 بالمائة – غير متأكدين من كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على ظهورهم خلال عملية التوظيف، و46 بالمائة لا يعرفون كيفية التميز عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الفرز.
يتفاقم هذا بسبب إحباطات أوسع نطاقاً من العملية، حيث أفاد 35 بالمائة بعدم تلقيهم أي إقرار بطلباتهم.
وجدت الدراسة أن المهنيين في الإمارات العربية المتحدة هم من بين الأكثر استعداداً للذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث يشعر 81 بالمائة بالثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل – وهي واحدة من أقوى معدلات الجاهزية الرقمية في جميع أنحاء العالم. يستفيد الكثيرون بالفعل من الذكاء الاصطناعي لتحسين الطلبات وتحديد الفرص والاستعداد للمقابلات.
