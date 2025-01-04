467.1 مليون درهم مبيعات برج خليفة في 2024 رغم انخفاض العرض

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "يأتي حكم برج خليفة لمدة 15 عامًا كأطول مبنى في العالم في وقت يشهد فيه سوق العقارات السكنية في دبي طلبًا ونموًا قياسيين. في الواقع، أنهت الأسعار في جميع أنحاء المدينة العام بارتفاع بنسبة 19.1 في المائة عن عام 2023، ولم يتخلف برج خليفة كثيرًا عن الركب بنمو 12.9 في المائة، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى ندرة العقارات المعروضة للبيع في جميع أنحاء المدينة".