467.1 مليون درهم مبيعات برج خليفة في 2024 رغم انخفاض العرض
يبلغ متوسط أسعار العقارات في برج خليفة 78.5% أعلى من المعدلات على مستوى المدينة في دبي، بينما تتراوح إيجارات الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة بين 150 ألف درهم إلى 180 ألف درهم سنوياً، اعتماداً على المفروشات ومستويات الأرضية، وفقاً لأحدث تقارير الصناعة.
وأظهرت بيانات شركة نايت فرانك أن متوسط الأسعار في برج خليفة بلغ 3000 درهم للقدم المربع مقارنة بمتوسط المدينة ككل البالغ 1680 درهماً للقدم المربع في نهاية عام 2024.
صدرت هذه الأرقام بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لبناء أطول مبنى في العالم.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "يأتي حكم برج خليفة لمدة 15 عامًا كأطول مبنى في العالم في وقت يشهد فيه سوق العقارات السكنية في دبي طلبًا ونموًا قياسيين. في الواقع، أنهت الأسعار في جميع أنحاء المدينة العام بارتفاع بنسبة 19.1 في المائة عن عام 2023، ولم يتخلف برج خليفة كثيرًا عن الركب بنمو 12.9 في المائة، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى ندرة العقارات المعروضة للبيع في جميع أنحاء المدينة".
كل 200 درهم ذهبت إلى برج خليفة
وقالت شركة الاستشارات العقارية العالمية إن دبي سجلت 1.77 تريليون درهم إجمالي مبيعات سكنية منذ عام 2010، حيث شكل برج خليفة 0.5 في المائة من هذا الإجمالي. وأضافت: "ولوضع هذا في المنظور، فإن كل 200 درهم تم إنفاقها على العقارات السكنية في دبي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ذهبت نحو امتلاك قطعة من أطول مبنى في العالم".
وبحسب بيانات المبيعات الأولية لعام 2024 الصادرة عن شركة نايت فرانك، حقق برج خليفة مبيعات منزلية بقيمة 467.1 مليون درهم في عام 2024. وانخفضت مبيعات المساكن في البرج الأيقوني بنسبة 5.7% عن مبيعات عام 2023 البالغة 495.2 مليون درهم، على الرغم من انخفاض عدد المنازل المتاحة للبيع في المبنى بنسبة 27%، ما يسلط الضوء على جاذبيته المستدامة، خاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية.
أعلى مبيعات مبنى واحد
وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية غير المسجلة في برج خليفة العام الماضي 98 وحدة، بمتوسط سعر معاملة بلغ 4.8 مليون درهم لكل وحدة، وكان أعلى سعر للقدم المربع في هذا القطاع 4391 درهماً لشقة من غرفتي نوم، والتي بيعت مقابل 9.7 مليون درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تم بيع 18 وحدة سكنية تحمل علامة تجارية، وكان أغلى وحدة سكنية وهي وحدة مكونة من 5 غرف نوم بيعت بمبلغ 44 مليون درهم، أي ما يعادل 4,987 درهماً للقدم المربع.
منذ افتتاحه في عام 2010، حقق برج خليفة مبيعات منازل بقيمة 8.8 مليار درهم في دبي، وهي الأعلى لأي مبنى منفرد في المدينة، متقدماً بنسبة 43% على أتلانتس ذا رويال الذي حقق مبيعات بقيمة 6.2 مليار درهم.
وقال بيتري مانيلا، الشريك ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في دبي لدى نايت فرانك، إن المشترين الأفراد ذوي الثروات العالية لا يستثمرون في المدينة فحسب، بل يستهدفون بنشاط أفخم المنازل في دبي للاستخدام الشخصي.
الإيجار في برج خليفة
في عام 2024، ستقترب الإيجارات في أطول برج في العالم من الذروة التي شهدناها في عامي 2015 و2016.
وكشفت بيانات شركة الوساطة العقارية Betterhomes أن إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بلغت ذروتها في عامي 2015 و2016 عند أكثر من 180 ألف درهم. وفي عام 2024، تتراوح إيجارات الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة بين 150 ألف درهم و180 ألف درهم سنويا، حسب المفروشات ومستويات الطابق.
تاريخيًا، حافظ المبنى على معدل إشغال يتراوح بين 85 و90 في المائة، مما يدل على الطلب الثابت على الرغم من دورات السوق.
وتوفر العقارات في هذا البرج المميز عوائد إيجارية تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة، مما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين الذين يرغبون في شراء العقارات للإيجار، بحسب ما ذكرت شركة بيترهومز.