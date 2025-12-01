دبي تجمد 456 مليون دولار مرتبطة بسرقة احتياطي عملة مشفرة عالمياً

وقالت شركة "تيكثيريكس" (Techteryx Ltd)، مالكة عملة TrueUSD والمملوكة لرائد العملات الرقمية الصيني "جاستن صن"، إن هذا النقص اكتُشف خلال عمليات التدقيق المالي في وقت سابق من هذا العام. ويُذكر أن صن، البالغ من العمر 35 عاماً، أسس منصة بلوك تشين "ترون" (TRON) عام 2017، ولا يزال شخصية بارزة في أسواق العملات الرقمية العالمية. وقد واجه في السابق تدقيقاً تنظيمياً في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال ناشطاً في هذا القطاع.