دبي تجمد 456 مليون دولار مرتبطة بسرقة احتياطي عملة مشفرة عالمياً

في سابقة قضائية بدبي، جمدت محكمة أكثر من 456 مليون دولار (1.67 مليار درهم) من الأصول حول العالم، في ما يُعتقد أنه أول قضية تتعلق بالتحويل غير المشروع لأموال كانت مخصصة لدعم عملة رقمية مستقرة
في قرار تاريخي صدر في أكتوبر، أصدرت محكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمركز دبي المالي العالمي أمراً قضائياً بتجميد عالمي غير محدد المدة ضد إحدى الشركات المسجلة في دبي، وأي بنوك أو كيانات تحتفظ بالأموال أو الأصول المتنازع عليها أو المشتراة بها.
وقع الأمر القاضي مايكل بلاك في 17 أكتوبر، حيث يمنع نقل أو إخفاء مبلغ الـ456 مليون دولار وأي عائدات مرتبطة به في أي مكان في العالم. ويُعد هذا أول أمر تجميد عالمي تصدره محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضية تتعلق بالعملات الرقمية، ويحمل مخالفوه عقوبات تشمل الغرامات أو السجن.
تدور القضية حول عملة "ترو يو إس دي" (TrueUSD – TUSD)، وهي عملة مستقرة صممت للحفاظ على قيمة ثابتة تعادل دولاراً أمريكياً واحداً. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون كل رمز TUSD متداول مدعوماً بدولار حقيقي محفوظ في الاحتياطي.
وبحسب وثائق المحكمة بين عامي 2021 و2022، تمت إزالة ما يقرب من نصف مليار دولار من هذه الاحتياطات وتحويلها إلى استثمارات خاصة، شملت تجارة السلع ومشاريع التعدين. وتشير الوثائق إلى أن التحويلات نُفّذت باستخدام تعليمات مزوّرة ومستندات مزيفة.
وقالت شركة "تيكثيريكس" (Techteryx Ltd)، مالكة عملة TrueUSD والمملوكة لرائد العملات الرقمية الصيني "جاستن صن"، إن هذا النقص اكتُشف خلال عمليات التدقيق المالي في وقت سابق من هذا العام. ويُذكر أن صن، البالغ من العمر 35 عاماً، أسس منصة بلوك تشين "ترون" (TRON) عام 2017، ولا يزال شخصية بارزة في أسواق العملات الرقمية العالمية. وقد واجه في السابق تدقيقاً تنظيمياً في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال ناشطاً في هذا القطاع.
ولتفادي تأثر حاملي عملة TUSD، قالت شركة Techteryx إنها ضخت مئات الملايين من الدولارات كتمويل جديد لضمان بقاء كل رمز قابلاً للاسترداد الكامل بقيمة دولار أمريكي واحد. وأضافت الشركة أنه لم يتكبد أي فرد من الجمهور خسائر نتيجة عملية التحويل المزعومة.
ومنذ ذلك الحين، بدأت Techteryx إجراءات قانونية في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك هونغ كونغ وجزر كايمان. وفي دبي، طلبت الشركة إصدار أمر تجميد لمنع اختفاء الأموال.
وافق القاضي بلاك على الطلب، وأمر ببقاء الأموال والأصول المرتبطة بها مجمدة حتى يصدر قرار آخر من المحكمة. ويُطبق هذا الأمر على مستوى العالم، وأي شخص يساعد في نقل الأموال قد يواجه تهم ازدراء المحكمة في دبي.
وفي بيان عام الشهر الماضي، وصف جاستن صن هذا القرار بأنه "حكم عادل وحاسم"، وقال إن التجميد يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاحتياطات. وخلال مؤتمر صحفي في هونغ كونغ يوم 27 نوفمبر، كشف عن معلومات جديدة تتعلق بجهود التتبع الجارية على مستوى العالم، مدعياً أن شبكة من الأمناء سهلت عمليات التحويل عبر حركات مالية عابرة للحدود وعمولات خفية. وأوضح أن تركيز Techteryx ينصب على الاسترداد الكامل للأموال، داعياً في الوقت نفسه إلى تشديد عمليات التدقيق الدولي ضمن سوق العملات المستقرة.
أُنشئت محكمة الاقتصاد الرقمي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتعامل مع النزاعات المتعلقة بتقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة والتقنيات الناشئة. وقال محامٍ مطلع على إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي إن هذا القرار يشير إلى استعداد دبي لاستخدام أدواتها القانونية لحماية صناعة الأصول الرقمية.
الحكم الكامل متاح علنًا على موقع محاكم مركز دبي المالي العالمي.