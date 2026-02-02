4500 عداء في الإمارات يكسرون رقماً قياسياً من أجل مرضى السرطان

بينما كانت طبول كينية تدوي في جزيرة الحديريات، ورقصت تمائم البطريق والدب العملاقة إلى جانب العدائين، تجمع الآلاف صباح الأحد الباكر من أجل قضية تتجاوز الرياضة بكثير.
شارك أكثر من 4500 عداء من 71 جنسية في نسخة أبوظبي من سباق السرطان 2026، متجاوزين بنجاح الحد الأدنى لمتطلبات موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو 50 جنسية لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في فعالية سباق للتوعية بالسرطان.
ولكن بالنسبة للكثيرين على الأرض، كانت أقوى اللحظات شخصية. من بينهم الدكتورة سونيا حبوب، إحدى الناجيات من السرطان التي تقول إن الجري ساعدها على النجاة ليس فقط من المرض، بل من الصدمة التي تلته. “الجري أنقذ حياتي - خاصةً نفسياً،” قالت لـ الخليج تايمز. “لقد ساعدني على تجاوز ما بعد الصدمة والاكتئاب واللحظات الصعبة للغاية. بمجرد أن تربط حذائك وتبدأ بالجري، تدرك أنه يمكنك التغلب على أي شيء.”
كانت الدكتورة سونيا، وهي الآن أستاذة جامعية والرئيسة التنفيذية لشركة Global Race Connect، تبلغ من العمر 25 عامًا فقط عندما ذهبت لإجراء ما اعتقدت أنه فحص طبي روتيني في لندن.
“ذهبت لإجراء فحص عادي، وأخبرتني الطبيبة أنها رأت شيئًا غير طبيعي،” تذكرت. “في ذلك الظهيرة، طلبت مني العودة، وقيل لي إنني مصابة بسرطان الرحم في مراحله المبكرة.”
تم تحديد موعد الجراحة بعد أيام قليلة. “كنت بصحة جيدة، لم أدخن قط، ولم أشرب قط. كان الأمر صادمًا،” قالت. “لم أخبر عائلتي في البداية حتى. خضعت للجراحة وحدي.”
في ذلك الوقت، قالت، كان السرطان لا يزال يُعامل على نطاق واسع كمحرم. “لم يكن هناك وعي كبير كما هو الحال اليوم. لم يتحدث الناس عنه بصراحة،” قالت. “خاصة بالنسبة للنساء وخاصة اعتمادًا على نوع السرطان.” بعد أسابيع من الجراحة، قيل لها إنها لا تستطيع السباحة أو التدريب - فقط المشي. “أتذكر يومًا ما كنت بحاجة إلى الهواء فقط،” قالت.
“لذا، ركضت قليلاً. كيلومتر واحد، كيلومتران. هذا الأكسجين — عقلياً — غيّر كل شيء. منذ ذلك الحين، لم أتوقف عن الركض أبداً.”
يوم الأحد، اختارت الدكتورة سونيا الركض في فئة 3 كيلومترات، وبقيت عمداً مع الأطفال والفتيات الصغيرات. “كان هدفي هو الركض معهم، والهرولة معهم، وأخذ الأمور ببساطة،” قالت. “الأمر يتعلق بكوننا معاً.”
ركض بجانبها شريكها، مونغاي كيروغوي، عداء المسافات الطويلة الكيني والمؤسس المشارك لنادي سوارا للنخبة للركض، الذي أنهى السباق في المركز الأول في سباق 10 كيلومترات.
Haneen Dajani
بدأت رحلة كيروغوي في الركض خلال كوفيد-19. “كنت أزن 85 كجم ولم أكن أركض على الإطلاق،” قال. “صديق من كينيا ظل يدفعني للمحاولة. اعتقدت أنه سيقتلني في كيلومترين.” لكن الركض غيّر حياته أيضاً.
“لقد انخفض وزني إلى 65 كجم، وغيرت نمط حياتي بالكامل،” قال. “ما يدفعني للاستمرار هو المجتمع. عندما تركض وترى أشخاصاً من خلفيات مختلفة معاً، يكون الأمر مختلفاً.” وبالنظر إلى آلاف العدائين، أضاف: “هذا هو أكبر حشد رأيته منذ أن بدأت الركض. الطاقة، الموسيقى، الإيجابية — كان الأفضل.”
تم تنظيم السباق من قبل Plan B Group وتقديمه من قبل Cleveland Clinic Abu Dhabi، مع تركيز قوي هذا العام على دعم الأسرة لمرضى السرطان. “الأمر لا يتعلق بالمريض فقط،” قال الدكتور هارميك سينغ، المؤسس ورئيس مجموعة Plan B. “السرطان يؤثر على العائلات والأصدقاء وكل من حولهم.”
دافع الدكتور سينغ شخصي للغاية. “أصيبت والدتي بالسرطان. تم الكشف عنه مبكراً، وهي لا تزال معنا بعد 18 عاماً،” قال. “تلك المرحلة غيرت حياتي. هذه المنصة تدور حول جعل الصوت أقوى معاً.”
Haneen Dajani
شدد الدكتور سينغ على أنه بينما تتقدم العلاجات، يظل الكشف المبكر حاسماً. “إذا لم نتمكن من إيجاد علاج لكل شيء، فإن الكشف المبكر والتوعية هما ما ينقذ الأرواح،” قال. “الفحوصات السنوية ضرورية.”
بالنسبة للدكتور ستيفن جروبماير، رئيس معهد السرطان في كليفلاند كلينك أبوظبي، عكس تنوع السباق دولة الإمارات العربية المتحدة - والسرطان نفسه. قال: “أحد الأشياء الرائعة في العيش في الإمارات هو التنوع،” وأضاف: “يؤثر السرطان على أشخاص من جميع الجنسيات، ومن المهم أن نحتفل بهذا التنوع بينما ندعم المرضى وعائلاتهم.”
حنين دجاني
قال إن سباق هذا العام كان يتمتع بطاقة أكبر من أي وقت مضى. قال: “لا شك في ذلك — المزيد من العدائين، المزيد من الإثارة،” وأضاف: “وأبوظبي مكان يمكننا فيه، إذا عزمنا على شيء، أن نحققه.”
تم التحقق من الإنجاز في الموقع من قبل حنان سبيرز، المحكمة الرسمية في أرقام غينيس القياسية العالمية، التي تحققت شخصيًا من هويات المشاركين. أوضحت قائلة: “الرقم القياسي هو لأكبر عدد من الجنسيات في حدث جري للتوعية بالسرطان،” وأضافت: “لم يكن هناك رقم قياسي سابق، لذلك وضعنا متطلبًا أدنى وهو 50 جنسية.”
بينما كان المنظمون يتوقعون 78، فإن المشاركين الذين تم التحقق منهم فقط هم من يتم احتسابهم. قالت: “كان علينا التحقق من الهويات جسديًا،” وأضافت: “بعد التحقق، كان العدد الرسمي 71 جنسية.”
حنين دجاني
وصفت الحدث بأنه أحد مفضلاتها. قالت: “أحب الأرقام القياسية التي تجمع الناس معًا،” وأضافت: “الأرقام القياسية المجتمعية مثل هذه، خاصة للتوعية بالسرطان، هي قمة تحطيم الأرقام القياسية.”
بينما كانت البالونات تطفو فوق خط النهاية وكانت العائلات ترقص على أنغام منسقي الأغاني الحي وقارعي الطبول الكينيين، تأملت الدكتورة سونيا في معنى هذا الصباح — ليس فقط للناجين، ولكن لأولئك الذين يقفون بجانبهم. قالت: “أحيانًا يكون الأمر أصعب على من حولنا من الشخص الذي أصيب بالسرطان،” وأضافت: “الصدمة تبقى.”
بالنظر إلى الحشد، أضافت: “عندما ترى الآلاف يركضون من أجل هذا، يمنحك ذلك شعورًا بالأمان. يذكرك بأنك لست وحدك.” وبالنسبة لها، قد يكون هذا هو أقوى رقم قياسي على الإطلاق.