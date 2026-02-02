4500 عداء في الإمارات يكسرون رقماً قياسياً من أجل مرضى السرطان

في ذلك الوقت، قالت، كان السرطان لا يزال يُعامل على نطاق واسع كمحرم. “لم يكن هناك وعي كبير كما هو الحال اليوم. لم يتحدث الناس عنه بصراحة،” قالت. “خاصة بالنسبة للنساء وخاصة اعتمادًا على نوع السرطان.” بعد أسابيع من الجراحة، قيل لها إنها لا تستطيع السباحة أو التدريب - فقط المشي. “أتذكر يومًا ما كنت بحاجة إلى الهواء فقط،” قالت.