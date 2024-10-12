4500 شجرة قرم تزرعها "كهرباء دبي" دعماً للاستدامة

وبحسب هيئة كهرباء ومياه دبي، سجل المشاركون 2080 ساعة عمل تطوعي، كما نجحت الهيئة ضمن حملاتها لتنظيف الشواطئ في المحمية في جمع 3100 كيلوجرام من المخلفات، إلى جانب 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية التي تراكمت على الشاطئ، والتي تم استخدامها في الأبحاث العلمية لدراسة البيئات البحرية.