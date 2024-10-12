4500 شجرة قرم تزرعها "كهرباء دبي" دعماً للاستدامة
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، عن تنظيم حملة لزراعة 4500 شتلة من أشجار القرم.
وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ملتزمة بدعم التنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة البرية والبحرية من خلال الحملات التوعوية والبيئية.
وأكد أن حملة الزراعة تأتي تماشياً مع المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة مانجروف في الإمارات بحلول عام 2030 وتعزيز استدامة غابات المنجروف.
وفي عام 2023، زرعت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 5500 شجرة مانجروف في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة أكثر من 1000 موظف وعائلاتهم، بالإضافة إلى موظفين من بعض الشركات التابعة للهيئة وطلبة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.
وبحسب هيئة كهرباء ومياه دبي، سجل المشاركون 2080 ساعة عمل تطوعي، كما نجحت الهيئة ضمن حملاتها لتنظيف الشواطئ في المحمية في جمع 3100 كيلوجرام من المخلفات، إلى جانب 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية التي تراكمت على الشاطئ، والتي تم استخدامها في الأبحاث العلمية لدراسة البيئات البحرية.