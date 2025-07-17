450 موظفاً ومصير غامض بعد تعليق "ويز إير"رحلاتها من أبوظبي

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، أن نحو 450 موظفا في شركة طيران ويز إير يعيشون في حالة من الغموض بعد أن أعلنت شركة الطيران تعليق الرحلات الجوية من أبو ظبي اعتبارا من سبتمبر/أيلول.

وذكرت وكالة الأنباء أن الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، "جوزيف فارادي"، أجرى مكالمة مع الموظفين وعرض عليهم فرصة تولي وظيفة أخرى عبر شبكة شركة الطيران الاقتصادي الأوروبية.

ومع ذلك، ووفقًا لبلومبرغ، سيواجه العديد من الموظفين صعوبة في الهجرة إلى أوروبا. ونقلًا عن الرئيس التنفيذي، أفاد أن الموظفين المتأثرين سيحصلون على مكافأة في سبتمبر.

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وأكد موظف في شركة ويز إير أبوظبي، طلب عدم ذكر اسمه، أن إدارة شركة الطيران عقدت مؤتمرا هاتفيا مع الموظفين، الأربعاء، وعرضت عليهم خيارات مختلفة.

لم يكشف التقرير السنوي لشركة الطيران لعام ٢٠٢٤ عن عدد الموظفين الذين وظفتهم الشركة منخفضة التكلفة لعملياتها في أبوظبي. ومع ذلك، كشف تقريرها السنوي أن لديها قوة عاملة عالمية تضم أكثر من ٨٠٠٠ موظف، يجمعون بين الخبرات الدولية والمحلية من أكثر من ١٠٠ جنسية مختلفة.

وأضافت أن العروض المقدمة للموظفين تم تعزيزها في السنوات الأخيرة لتوفير مزايا أكثر جاذبية لجميع العمال.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة ويز إير تعليق رحلاتها من أبوظبي اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، وكذلك خروجها من المشروع المشترك مع شريك أبوظبي.

عزت الشركة قرارها بالانسحاب من أبوظبي إلى ثلاثة عوامل رئيسية. وتشمل هذه العوامل قيود موثوقية المحركات، لا سيما في البيئات الحارة والقاسية، والتي أثرت على توافر الطائرات وكفاءتها التشغيلية؛ والتقلبات الجيوسياسية التي أدت إلى إغلاقات متكررة للمجالات الجوية واضطرابات تشغيلية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى تراجع طلب المستهلكين؛ والعوائق التنظيمية التي حدّت من قدرة الشركة على الوصول إلى الأسواق الرئيسية وتوسيع نطاقها.

وقالت الشركة إنه سيتم الاتصال بالركاب الذين لديهم حجوزات حالية بعد 31 أغسطس 2025 مباشرة عبر البريد الإلكتروني مع خيارات لاسترداد الأموال أو ترتيبات السفر البديلة.

وأفادت الشركة بأن أصولها غير المتداولة بلغت 56.5 مليون يورو في نهاية عام 2024 مقارنة بـ 32.5 مليون يورو في العام السابق.