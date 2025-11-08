4.5 مليون درهم من حاكم الشارقة دعماً للمكتبات من "معرض الكتاب"

تحت شعار “بينك وبين كتاب”، تعد الدورة الرابعة والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم، بمشاركة 2,350 ناشرًا من 118 دولة، بما في ذلك 1,224 دار نشر عربية و1,126 دار نشر دولية. كما يستضيف المعرض أكثر من 250 كاتبًا وفنانًا ومفكرًا من 66 دولة يقدمون أكثر من 1,200 فعالية ثقافية وفكرية وفنية.