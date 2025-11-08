4.5 مليون درهم من حاكم الشارقة دعماً للمكتبات من "معرض الكتاب"

خصص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 4.5 مليون درهم للمكتبات العامة للحصول على أحدث العناوين من الناشرين المشاركين في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
يجمع المعرض هذا العام 2,350 ناشرًا وعارضًا من 118 دولة، يعرضون أحدث العناوين العربية والأجنبية في الأدب والعلوم وجميع مجالات المعرفة.
من خلال هذه المنحة، يسعى سموه، إلى تعزيز صناعة النشر وضمان وصول القراء والباحثين والطلاب في الشارقة والإمارات الأوسع إلى أحدث الأعمال.
وصرحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، أن التزام حاكم الشارقة بتزويد المكتبات بإصدارات جديدة من جميع أنحاء العالم يعكس إيمانه العميق بقوة المكتبات التحويلية كمؤسسات تنويرية قادرة على تشكيل الأجيال ودفع التقدم القائم على المعرفة. وقالت: "المكتبات هي أرشيفات حية للفكر البشري وجسور تربط بين الثقافات والحضارات".
تحت شعار “بينك وبين كتاب”، تعد الدورة الرابعة والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم، بمشاركة 2,350 ناشرًا من 118 دولة، بما في ذلك 1,224 دار نشر عربية و1,126 دار نشر دولية. كما يستضيف المعرض أكثر من 250 كاتبًا وفنانًا ومفكرًا من 66 دولة يقدمون أكثر من 1,200 فعالية ثقافية وفكرية وفنية.
