4.5 مليون درهم لدعم مكتبات الشارقة من "معرض الكتاب"
في حين يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤلفين عالميين ويحتفل بالأدب، تستمر مبادرة مهمة في إلقاء الضوء على المشهد الأدبي في الشارقة.
وجه صاحب السموّ، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم السبت 9 نوفمبر، المَعنيّين لتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لإثراء مكتبات الإمارة، بأحدث العناوين في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام.
وقد أبدى المؤلّفون سعادتهم بهذه المبادرة، حيث أعرب كثيرٌ منهم عن امتنانهم لها، وخاصة أولئك الذين يزورون البلاد أوّل مرة، كما أعربت دور النشر عن تقديرها، مُقدِّرةً أهمية هذا الدعم.
أعرب "إيان توماس"، الشاعر والمؤلف الأكثر مبيعاً على مستوى العالم من جنوب إفريقيا، عن امتنانه للدعم الموجه للمؤلّفين، وقال لصحيفة خليج تايمز: "نحن نعيش في وقت تُعدّ الكتابة والثقافة فيه مُهمّتين بشكلٍ لا يُصدّق، لذا يسمح هذا النوع من الدعم للمؤلفين بمواصلة خلق العالم وتصوّره بطرق متنوعة".
وأشار توماس، الذي شارك سابقاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 2019، إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في حجم المعرض، والحضور هذا العام. وأضاف: "إنه بالتأكيد أكثر ازدحاماً وحيويّة"، مسلّطاً الضوءَ على الاهتمام المتزايد بالأدب.
وأضاف توماس: "إنّ مثل هذه المبادرات قادرة على إحداث تحوّل حقيقي في المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتّحدّة، فمن خلال جمع المواهب من مختلف أنحاء العالم، نخلق بوتقة من الأفكار والقصص التي تثري الثقافة المحلية".
وتأتي هذه المنحة في الوقت الذي يعرض فيه أكثر من 2500 ناشر وعارض مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية في الدورة الثالثة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن خلال تعزيز مجموعات المكتبات بالأدب المعاصر، لا تعمل هذه المبادرة على تعزيز المعرفة فحسب، بل وتعزّز أيضاً التزام الشارقة بتعزيز مجتمع قائم على المعرفة.
كما رحّبت دار النشر اللبنانية - الرحاب للطباعة والنشر والتوزيع - بهذه الأخبار بحماس، وقالت: "إن كثيراً من المؤلفين الناشئين، وخاصة أولئك الذين يفكّرون في نضال الناس في لبنان وقدرتهم على الصمود وسط اضطرابات الحرب، يستحقّون هذا الدعم، لن تعمل هذه المبادرة على رفع أصوات هؤلاء فحسب، بل ستجذب أيضاً المزيد من الناشرين والمؤلفين إلى المقدمة"، مؤكّدين على الحاجة الملحة إلى السرديات التي يتردّد صداها مع التجربة الإنسانية.
أعربت "إيزابيلا مالدونادو"، المسؤولة القانونية التي تحوّلت إلى مؤلفة، عن حماسها بشأن المبادرة خلال جلسة توقيع كتابها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأشارت إلى أن "هذا الدعم أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة للمؤلفين الناشئين، فهو يفتح الأبواب أمام الأصوات التي تعكس القصص المهمّة". هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مالدونادو في معرض الشارقة للكتاب وأوّل زيارة لها إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد أُعجبت وتفاجأت بمدى تفاعل الجمهور وترحيبه، الأمر الذي أضاف إلى سحر التجربة بالنسبة لمالدونادو.
وأعرب حسام عرفة من دار شتات للنشر والتوزيع عن تفاؤله بتأثير المنحة، "نظراً للتحديات التي واجهتها صناعة النشر في السنوات الأخيرة".
وقال عرفة: إن هذا الدعم من الشيخ سلطان ليس مستغرباً، فهو دائماً مناصر للثقافة. وأضاف عرفة أنّ سماع هذا الخبر أدخل إليه فرحة كبيرة وشعوراً متجدداً بالأمل.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب: "إن منحة حاكم الشارقة تعزّز جهودنا المستمرّة للارتقاء بقطاع النشر، وجلب الفكر والمعرفة المعاصرة إلى الفضاءات العامة في الإمارة، ومن خلال تحديث مجموعات المكتبات بالأعمال العلمية والفكرية الحديثة، نضمن بقاء المجتمع في طليعة المعرفة والابتكار".