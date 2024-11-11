4.5 مليون درهم لدعم مكتبات الشارقة من "معرض الكتاب"

في حين يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤلفين عالميين ويحتفل بالأدب، تستمر مبادرة مهمة في إلقاء الضوء على المشهد الأدبي في الشارقة.

وجه صاحب السموّ، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم السبت 9 نوفمبر، المَعنيّين لتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لإثراء مكتبات الإمارة، بأحدث العناوين في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام.

وقد أبدى المؤلّفون سعادتهم بهذه المبادرة، حيث أعرب كثيرٌ منهم عن امتنانهم لها، وخاصة أولئك الذين يزورون البلاد أوّل مرة، كما أعربت دور النشر عن تقديرها، مُقدِّرةً أهمية هذا الدعم.

أعرب "إيان توماس"، الشاعر والمؤلف الأكثر مبيعاً على مستوى العالم من جنوب إفريقيا، عن امتنانه للدعم الموجه للمؤلّفين، وقال لصحيفة خليج تايمز: "نحن نعيش في وقت تُعدّ الكتابة والثقافة فيه مُهمّتين بشكلٍ لا يُصدّق، لذا يسمح هذا النوع من الدعم للمؤلفين بمواصلة خلق العالم وتصوّره بطرق متنوعة".

وأشار توماس، الذي شارك سابقاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في عام 2019، إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في حجم المعرض، والحضور هذا العام. وأضاف: "إنه بالتأكيد أكثر ازدحاماً وحيويّة"، مسلّطاً الضوءَ على الاهتمام المتزايد بالأدب.