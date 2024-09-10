45% توفيرتكاليف السفر بحجز رحلات بين منتصف أكتوبر ونوفمبر

وقالت شركة إكسبيديا في بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء: ""إن السكان الذين بحثوا بين النصف الثاني من أكتوبر ومنتصف نوفمبر وفروا ما يقرب من 45 في المائة مقارنة بالتواريخ الأكثر تكلفة هذا الموسم. ومن المقرر إنفاق هذه المدخرات على الوجهات الرئيسية، التي تحتلها لندن بقوة مع مضاعفة عمليات البحث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي""."