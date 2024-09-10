45% توفيرتكاليف السفر بحجز رحلات بين منتصف أكتوبر ونوفمبر
من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر هو أفضل وقت لسكان الإمارات لحجز رحلات العطلات لتوفير ما يصل إلى 45 في المائة مقارنة بالتواريخ الأخرى في موسم العطلات هذا، وفقًا لشركة سفر دولية.
وقالت شركة "إكسبيديا" للسفر: "أصبح سكان الإمارات أكثر اهتماماً بالمال في موسم الخريف هذا العام، مقارنة بالفترات السابقة"، مضيفة: يُنصح المسافرون بحجز رحلاتهم قبل شهر على الأقل من رحلتهم المخطط لها.
وقالت شركة إكسبيديا في بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء: ""إن السكان الذين بحثوا بين النصف الثاني من أكتوبر ومنتصف نوفمبر وفروا ما يقرب من 45 في المائة مقارنة بالتواريخ الأكثر تكلفة هذا الموسم. ومن المقرر إنفاق هذه المدخرات على الوجهات الرئيسية، التي تحتلها لندن بقوة مع مضاعفة عمليات البحث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي""."
وعلى الصعيد المحلي، يتجه السياح إلى الإمارات الشمالية، حيث ينجذبون إلى درجات الحرارة الباردة والرغبة في الهروب من صخب وضجيج الأماكن المألوفة في دبي وأبو ظبي.
وأضافت إكسبيديا: "سجلت رأس الخيمة زيادة مذهلة بنسبة 85% في عمليات البحث مقارنة بالخريف الماضي. وتستمر الإمارة في جذب الزوار بعروضها الجديدة، مثل منتجع أنانتارا مينا العرب المستوحى من جزر المالديف، والذي يقع على خلفية مذهلة من جبال الحجر وعلى بعد 1.5 كيلومتر من بحيرات المانغروف الهادئة".
الوجهات المفضلة
وبحسب موقع إكسبيديا، فقد شهدت عمليات البحث في الأماكن السياحية العالمية مثل باريس (20%) ونيويورك (35%) وسنغافورة (60%) زيادة، "حيث يواصل سكان الإمارات العربية المتحدة استكشاف هذه الوجهات المفضلة لدى الجماهير من موسم إلى آخر".
وأضافت شركة السفر أنه من المتوقع أن تشهد الجزر الواقعة في البحر الأبيض المتوسط مثل إيبيزا وباتايا (تايلاند) وميكونوس (اليونان) تدفقات أكبر من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يفكر بعض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أيضاً في السفر إلى شيكاغو وبوسطن للاستمتاع بمناخهما البارد.
أفضل الصفقات
باختصار، شاركتنا"إكسبيديا" Expedia النصائح التالية للحصول على أفضل عروض السفر:
ينبغي للمسافرين حجز رحلاتهم قبل شهر على الأقل من الرحلة لتوفير ما معدله 2470 درهماً إماراتياً مقارنة بحجز الرحلات خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول.
يوم الخميس هو اليوم الأقل تكلفة للإقامة في الفنادق هذا الخريف.
حصل الأشخاص الذين حجزوا رحلاتهم في أيام 13 أو 18 أو 22 أكتوبر على تخفيضات بنسبة النصف مقارنة بالحجوزات في تواريخ مختلفة من نفس الشهر حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 30%.