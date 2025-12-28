440 جائزة دولية ومحلية تُتوج ريادة شرطة دبي في التميز المؤسسي

وأضاف معاليه أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام شرطة دبي بنهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وتكامل الأدوار وتطوير الكفاءات وتبني الابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة القيادة كنموذج عالمي رائد، مؤكداً أن الريادة الحقيقية تُقاس بالاستمرارية في تطوير أدوات العمل وتحويل التحديات إلى فرص واعدة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في الاستثمار بمنظومة الأداء القائم على المؤشرات والبيانات.