440 جائزة دولية ومحلية تُتوج ريادة شرطة دبي في التميز المؤسسي

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي أكثر من 440 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال السنوات العشر الماضية، شملت مجالات الابتكار، وجودة الخدمات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتحول المؤسسي، مما يعكس مسيرة مؤسسية استثنائية للإدارة العامة للتميز والريادة تضمن استدامة النتائج وتحقيق نقلات نوعية في الأداء الأمني.
وقد جاء الإعلان عن هذه الأرقام والإحصائيات النوعية خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة للتميز والريادة ضمن برنامج التفتيش السنوي.
وأكد معاليه أن هذا الحصاد من الجوائز ليس مجرد إنجاز رقمي، بل هو مؤشر واقعي على فاعلية التخطيط الاستراتيجي وكفاءة منظومة العمل الشرطي وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى أن التميز المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقة المجتمع.
وأضاف معاليه أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام شرطة دبي بنهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وتكامل الأدوار وتطوير الكفاءات وتبني الابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة القيادة كنموذج عالمي رائد، مؤكداً أن الريادة الحقيقية تُقاس بالاستمرارية في تطوير أدوات العمل وتحويل التحديات إلى فرص واعدة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في الاستثمار بمنظومة الأداء القائم على المؤشرات والبيانات.
وفي سياق الجولة، اطلع معالي القائد العام على خطة العمل المعتمدة التي تستهدف تأهيل الإدارات العامة ومراكز الشرطة للمشاركة في برامج التميز خلال الأعوام المقبلة عبر استعداد مبكر وممنهج يحافظ على المكتسبات، كما استمع معاليه إلى شرح تفصيلي حول الاستراتيجية التخصصية للإدارة العامة للتميز والريادة للفترة 2026 – 2033.
وقد صُممت هذه الاستراتيجية وفق ترابط متكامل مع خطة "نحن الإمارات 2031" واستراتيجية وزارة الداخلية وخطة دبي، وصولاً إلى استراتيجية شرطة دبي، لضمان توحيد الجهود الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسة تشمل التميز المؤسسي، وإدارة الأداء، والتخطيط الفعال، والتعلم المستمر، وبناء الشراكات، وتنمية الكفاءات التخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز المرونة التنظيمية.
كما اطلع معاليه على حزمة من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تستهدف تعزيز التكامل بين الوحدات التنظيمية والارتقاء بمستوى الأداء ودعم الريادة المستقبلية عبر تطبيق أفضل الممارسات وتطوير المنهجيات والابتكار.
وشدد معالي الفريق المري في ختام زيارته على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ ثقافة التميز لضمان جاهزية شرطة دبي لمتغيرات المستقبل، كما حرص معاليه على التقاط صورة تذكارية مع خريجي دبلومات التميز الذين تم إعدادهم كقادة في الفكر الاستراتيجي والسياسات العامة، وتأهيلهم كمقيمين في منظومة التميز الحكومي، بما يرفد الجهاز الأمني بكوادر وطنية متخصصة قادرة على قيادة مسيرة الريادة.