431 مليار درهم قيمة تعاملات العقارات بدبي خلال النصف الأول

سجلت مناطق عدة في دبي أداءً ملحوظًا من حيث عدد المعاملات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 معاملة، تلتها منطقة اليلايس 1 بـ 7,595 معاملة، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 معاملة. وشملت المناطق الأخرى التي حققت أداءً عاليًا كلًا من الخليج التجاري (6,601 معاملة)، ودبي مارينا (6,428 معاملة)، ومدينة المطار (5,569 معاملة)، وجبل علي الأولى (4,275 معاملة)، والثنية الخامسة (3,956 معاملة)، وبرج خليفة (3,670 معاملة)، ومعيصم الأولى (3,643 معاملة).