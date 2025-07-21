431 مليار درهم قيمة تعاملات العقارات بدبي خلال النصف الأول

سجل قطاع العقارات في دبي تعاملات وصلت قيمتها إلى نحو 431 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وسجل الأداء هذا العام ارتفاعاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تسجيل تعاملات بقيمة 345 مليار درهم.
في غضون ذلك، بلغ عدد المعاملات العقارية 125,538 معاملة خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 99,947 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 26%.
وتجاوز إجمالي عدد الإجراءات العقارية، التي تشمل البيع والإيجار وغيرها من أنواع المعاملات، 1.3 مليون إجراء خلال الفترة نفسها، ما يعكس تنامي الثقة بين المستثمرين والمعنيين، إلى جانب الطلب المستدام في مختلف قطاعات العقارات بدبي.
حقق سوق الاستثمار العقاري في دبي نتائج باهرة خلال النصف الأول من العام، حيث استقطب 94,717 مستثمرًا، بزيادة قدرها 26%، أنجزوا 118,132 استثمارًا بقيمة تقارب 326 مليار درهم إماراتي. ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 39% مقارنة بـ 234 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف الشرائح والجنسيات.
وصل عدد المستثمرين الجدد في سوق دبي العقاري إلى 59,075 مستثمراً، بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 157 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% في عدد المستثمرين، و40% في قيمة الاستثمارات.
والجدير بالذكر أن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة شكلوا 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، مما يُبرز نجاح الاستراتيجيات الرامية إلى تحويل المستأجرين إلى مُلّاك منازل. ويؤكد هذا أيضًا جاذبية السوق المحلية للاستقرار طويل الأمد، ومرونة منظومة ملكية العقارات في دبي، وفعالية مبادراتها القائمة على الحوافز.
لعبت المرأة دورًا محوريًا في تحريك السوق، حيث استثمرت 73.2 مليار درهم خلال هذه الفترة، من خلال 34,792 صفقةً أجرتها 30,487 مستثمرة. وهذا يُبرز الدور المتنامي للمرأة في تشكيل المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وبحسب الجنسية، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية 22.56 مليار درهم، والمستثمرون العرب 28.4 مليار درهم، والمستثمرون الأجانب 228.35 مليار درهم.
سجلت مناطق عدة في دبي أداءً ملحوظًا من حيث عدد المعاملات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 معاملة، تلتها منطقة اليلايس 1 بـ 7,595 معاملة، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 معاملة. وشملت المناطق الأخرى التي حققت أداءً عاليًا كلًا من الخليج التجاري (6,601 معاملة)، ودبي مارينا (6,428 معاملة)، ومدينة المطار (5,569 معاملة)، وجبل علي الأولى (4,275 معاملة)، والثنية الخامسة (3,956 معاملة)، وبرج خليفة (3,670 معاملة)، ومعيصم الأولى (3,643 معاملة).
ومن حيث قيمة الصفقات، تصدرت منطقة مرسى دبي السوق بـ 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ثم نخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، ما يؤكد تركيز الاستثمارات الفاخرة في هذه المواقع الرئيسية.
وشملت المناطق الأخرى عالية القيمة كلاً من اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثاني (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم). كما برزت حدائق محمد بن راشد، مسجلةً قيمة معاملات بلغت 14.5 مليار درهم، مما يعكس توسع المناطق الجاذبة للاستثمار وارتفاع الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة.