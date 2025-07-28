431 مخالفة للدراجات المائية وضبط 41 في دبي

في إطار جهودها لمكافحة الأنشطة البحرية غير الآمنة، نفذت الجهات المختصة في دبي حملة تفتيشية مكثفة استهدفت الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية ومصادرة 41 دراجة مائية غير مطابقة للمواصفات.
وتضمنت المخالفات المسجلة انتهاء صلاحية رخص الدراجات المائية، والدخول إلى المناطق المحظورة مثل مناطق السباحة وشواطئ الفنادق، وعدم الالتزام بساعات الاستخدام المسموح بها، وعدم ارتداء سترات النجاة، وتشغيل الدراجات المائية من قبل قاصرين، والحمولة الزائدة.
أوضح العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية، والحد من الإصابات الناجمة عن القيادة المتهورة، وضبط المخالفات للحد من السلوكيات الخطرة. كما سعت الحملة إلى تعزيز الشعور بالأمن، وتعزيز ثقة الجمهور بتواجد الشرطة في المناطق البحرية.
وتحدث العميد السويدي عن أنواع المخالفات التي تم تسجيلها خلال الحملة والتي شملت:
رخص التزلج النفاثة منتهية الصلاحية
الدخول إلى المناطق المحظورة، مثل مناطق السباحة وشواطئ الفنادق
استخدام الزلاجات النفاثة خارج الساعات المحددة
عدم ارتداء سترات النجاة
الأفراد القاصرون الذين يقودون الدراجات المائية
تحميل الدراجة المائية بما يفوق قدرتها
مخالفات أخرى مختلفة
وأشار العميد السويدي إلى أن الغرامات تفرض حسب خطورة المخالفة:
قيادة دراجة مائية برخصة منتهية الصلاحية: 1000 درهم
عدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة: 1000 درهم
إزعاج أو مضايقة الآخرين: 2000 درهم
عدم الالتزام بالمناطق المخصصة للرياضات البحرية: 1000 درهم
انتشرت المخالفات في مناطق ساحلية متعددة بدبي. وأشاد العميد سهيل بجاهزية دوريات الأمن والإنقاذ البحري، التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة النشاط، وتطبيق إجراءات السلامة، والاستجابة للطوارئ.
وأجرت شرطة دبي عمليات التفتيش بالتعاون مع هيئة دبي البحرية.
أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ البحرية، أهمية تضافر الجهود لضمان السلامة البحرية.
تعكس الجهود التعاونية بين الهيئات التنظيمية رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للسلامة البحرية. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز سمعة دبي كمركز بحري عالمي رائد.
وأكد أن سلامة مستخدمي المركبات البحرية تشكل أولوية قصوى، وأن الجهود جارية لتطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية التي تضمن الالتزام وتعزز ثقافة المسؤولية بين رواد البحر.
حثت شرطة دبي وهيئة دبي البحرية مستخدمي الدراجات المائية على إعطاء الأولوية للسلامة من خلال الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة البحرية.
يُذكَّر راكبو الدراجات المائية بارتداء معدات السلامة المناسبة، بما في ذلك سترات النجاة، وإجراء فحوصات دورية لصيانة قواربهم المائية. كما شدَّدت السلطات على أهمية تجنب الإبحار بالقرب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بحدود السرعة المحددة، والتي لا تتجاوز عادةً 5 إلى 7 أميال بحرية في الساعة، والامتناع عن تحميل الدراجات المائية بما يفوق طاقتها. تُعد هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة جميع مستخدمي البحر ومنع الحوادث.