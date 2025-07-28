431 مخالفة للدراجات المائية وضبط 41 في دبي

في إطار جهودها لمكافحة الأنشطة البحرية غير الآمنة، نفذت الجهات المختصة في دبي حملة تفتيشية مكثفة استهدفت الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية ومصادرة 41 دراجة مائية غير مطابقة للمواصفات.

وتضمنت المخالفات المسجلة انتهاء صلاحية رخص الدراجات المائية، والدخول إلى المناطق المحظورة مثل مناطق السباحة وشواطئ الفنادق، وعدم الالتزام بساعات الاستخدام المسموح بها، وعدم ارتداء سترات النجاة، وتشغيل الدراجات المائية من قبل قاصرين، والحمولة الزائدة.

أوضح العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية، والحد من الإصابات الناجمة عن القيادة المتهورة، وضبط المخالفات للحد من السلوكيات الخطرة. كما سعت الحملة إلى تعزيز الشعور بالأمن، وتعزيز ثقة الجمهور بتواجد الشرطة في المناطق البحرية.

الانتهاكات الشائعة التي تم تحديدها

وتحدث العميد السويدي عن أنواع المخالفات التي تم تسجيلها خلال الحملة والتي شملت: