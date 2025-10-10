430 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيغ تيكيت"

جلبت مسابقة "ذا بيغ وين" التابعة لـ "بيغ تيكت" مرة أخرى الفرح والمكافآت لأربعة مشاركين محظوظين. في السحب الخاص بالسلسلة رقم 279، فاز الفائزون بجوائز بإجمالي 430,000 درهم، مسجلين محطة مثيرة أخرى في تقاليد "بيغ تيكت" الطويلة في تحقيق الأحلام.
سوزان، محترفة موارد بشرية من مومباي، تسكن في الشارقة مع عائلتها منذ 14 عاماً، أصبحت إحدى الفائزات الأخيريات. تعرفت على "بيغ تيكت" من خلال زوجها الذي كان يشتري التذاكر منذ البداية مع مجموعة من الأصدقاء. الشهر الماضي، قرر الزوجان شراء تذكرة معاً، وجلب هذا قرار الحظ الكبير لهم.
قالت سوزان بابتسامة: "عندما تلقيت الاتصال من فريق بيغ تيكت، ظننت في البداية أنه عملية احتيال وكنت على وشك الإبلاغ عنه، لكن بعد التحقق وجدت الأمر حقيقياً. عند زيارتنا لمكتب بيغ تيكت، استقبلنا الفريق استقبالاً مميزاً وكانوا يهتمون بنا بشكل لا يُنسى."
تخطط باستخدام أرباحها للادخار من أجل تعليم ابنها واستثمار جزء للمستقبل، كما شاركت أنها اشترت بالفعل تذكرتها القادمة.
تعبر عن أملها في أن تشجع قصتها المزيد من النساء على المشاركة قائلة: "الأمر مخيب للآمال أن عدد النساء الفائزات قليل حتى الآن. أريد تشجيع النساء على اتخاذ هذه الخطوة، الاستثمار بحكمة، والاستثمار في أنفسهن. بيغ تيكت يوفر فرصاً متعددة للنمو والأحلام الكبيرة، فلا تعرف متى قد يحين دورك."
من الهند، اشترى رياس تذكرته عبر الإنترنت، برقم 279-178286، التي أهلته للفوز بالمبلغ. جاء إلى مكتب "بيغ تيكت"، شارك في المسابقة وفاز بجائزته النقدية.
عليم، مغترب بنغلاديشي يبلغ من العمر 35 عاماً، يعمل في قطاع التحميل والتفريغ في دبي منذ 15 عاماً، يشتري تذاكر "بيغ تيكت" شهرياً مع مجموعة من 10 أصدقاء منذ اكتشافه المسابقة في مطار أبوظبي قبل عام.
قال عليم: "زيارة مكتب بيغ تيكت والمشاركة في السحب كانت تجربة رائعة. أنا سعيد جداً بهذا الفوز، ليس لي فقط بل لأصدقائي أيضاً. نخطط لتقسيم الجائزة فيما بيننا وسنستمر في شراء التذاكر معاً."
نازر، سائق منزل بنغلاديشي يبلغ من العمر 49 عاماً، يعيش في العين منذ عام 2001، وكان يشتري تذاكر "بيغ تيكت" شهرياً مع عشرة أصدقاء خلال 24 عاماً.
قال نازر: "بدأت بمشاهدة فيديوهات "بيغ تيكت" على اليوتيوب عام 2001 وقررت أن أجرب حظي. تحدثت مع صديق وشكلنا معاً مجموعة من 10 أشخاص لشراء التذاكر باستخدام أسماء مختلفة. بعد 24 عاماً من المحاولة، تمت دعوتي إلى مكتب بيغ تيكت للمشاركة في المسابقة، كان لحظة لا تُصدق. أنا ممتن حقاً لفريق بيغ تيكت، وأصدقائي وعائلاتهم في غمرة من الفرح."
وأضاف: "خطتنا هي تقسيم المبلغ النقدي بالتساوي بين المجموعة. مع حصتي، سأرسل المال إلى وطني لدعم عائلتي. سأواصل شراء تذاكر بيغ تيكت، في الواقع العديد طلبوا مني الانضمام إلى مجموعات جديدة لأنهم يقولون أنني محظوظ! لذا، رسالتي للآخرين بسيطة: لا تفقدوا الأمل، استمروا في المحاولة."