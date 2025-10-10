430 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيغ تيكيت"

جلبت مسابقة "ذا بيغ وين" التابعة لـ "بيغ تيكت" مرة أخرى الفرح والمكافآت لأربعة مشاركين محظوظين. في السحب الخاص بالسلسلة رقم 279، فاز الفائزون بجوائز بإجمالي 430,000 درهم، مسجلين محطة مثيرة أخرى في تقاليد "بيغ تيكت" الطويلة في تحقيق الأحلام.

سوزان روبرت - فائزة بجائزة 110,000 درهم

سوزان، محترفة موارد بشرية من مومباي، تسكن في الشارقة مع عائلتها منذ 14 عاماً، أصبحت إحدى الفائزات الأخيريات. تعرفت على "بيغ تيكت" من خلال زوجها الذي كان يشتري التذاكر منذ البداية مع مجموعة من الأصدقاء. الشهر الماضي، قرر الزوجان شراء تذكرة معاً، وجلب هذا قرار الحظ الكبير لهم.

قالت سوزان بابتسامة: "عندما تلقيت الاتصال من فريق بيغ تيكت، ظننت في البداية أنه عملية احتيال وكنت على وشك الإبلاغ عنه، لكن بعد التحقق وجدت الأمر حقيقياً. عند زيارتنا لمكتب بيغ تيكت، استقبلنا الفريق استقبالاً مميزاً وكانوا يهتمون بنا بشكل لا يُنسى."

تخطط باستخدام أرباحها للادخار من أجل تعليم ابنها واستثمار جزء للمستقبل، كما شاركت أنها اشترت بالفعل تذكرتها القادمة.

تعبر عن أملها في أن تشجع قصتها المزيد من النساء على المشاركة قائلة: "الأمر مخيب للآمال أن عدد النساء الفائزات قليل حتى الآن. أريد تشجيع النساء على اتخاذ هذه الخطوة، الاستثمار بحكمة، والاستثمار في أنفسهن. بيغ تيكت يوفر فرصاً متعددة للنمو والأحلام الكبيرة، فلا تعرف متى قد يحين دورك."