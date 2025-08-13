الإمارات

43 مئوية أقصى درجة حرارة متوقعة اليوم في دبي وأبو ظبي

أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة يوم الثلاثاء بلغت 47.3 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة)
43 مئوية أقصى درجة حرارة متوقعة اليوم في دبي وأبو ظبي
تاريخ النشر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وذلك وفقا للتوقعات الجوية اليومية التي نشرها المركز.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 47 درجة مئوية والصغرى في المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة تتراوح بين 10 و65 في المائة.

ستشهد أبوظبي ودبي والشارقة اليوم أعلى درجة حرارة تبلغ 43 درجة مئوية. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي والشارقة 33 درجة مئوية، بينما ستكون في دبي 34 درجة مئوية.

سجلت أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم الثلاثاء 47.3 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3.45 مساء.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

٢١.٤ درجة مئوية خلال ذروة صيف الإمارات؟ الكشف عن أبرد بقاع البلاد. أمطار غزيرة في الإمارات: ٣٩ مهمة تلقيح سحب جوية في يوليو ٢٠٢٥. الإمارات: أطباء يرصدون ارتفاعًا حادًا في الأمراض المرتبطة بالحرارة خلال الصيف.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com