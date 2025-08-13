43 مئوية أقصى درجة حرارة متوقعة اليوم في دبي وأبو ظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وذلك وفقا للتوقعات الجوية اليومية التي نشرها المركز.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 47 درجة مئوية والصغرى في المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة تتراوح بين 10 و65 في المائة.
ستشهد أبوظبي ودبي والشارقة اليوم أعلى درجة حرارة تبلغ 43 درجة مئوية. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي والشارقة 33 درجة مئوية، بينما ستكون في دبي 34 درجة مئوية.
سجلت أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم الثلاثاء 47.3 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3.45 مساء.
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.