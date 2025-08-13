43 مئوية أقصى درجة حرارة متوقعة اليوم في دبي وأبو ظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وذلك وفقا للتوقعات الجوية اليومية التي نشرها المركز.