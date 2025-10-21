43% فقط تفاوضوا على رواتبهم: التنافس في الإمارات يكبح زيادات الأجور

يتفاوض عدد أقل من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادات الرواتب مع تزايد المنافسة في سوق العمل، مما يمنح أصحاب العمل المزيد من الخيارات للحصول على أفضل المواهب في السوق.

وبحسب دليل الرواتب في الإمارات العربية المتحدة 2026 الذي أعده مايكل بيج، قام 43% من الموظفين في الإمارات بالتفاوض على رواتبهم خلال الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بـ49% خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغ عدد سكان دبي مؤخرًا أربعة ملايين نسمة، وهو أعلى عدد على الإطلاق، بينما بلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لموقع وورلد ميتر، 11.44 مليون نسمة هذا العام. تجذب الإمارات العربية المتحدة استثمارات أجنبية كثيرة، بالإضافة إلى شركات محلية تعمل على توسيع نطاق أعمالها للاستفادة من النمو الاقتصادي السريع، مما يوفر العديد من فرص العمل للمهنيين الباحثين عن فرص عمل أكثر ازدهارًا.

ومؤخراً، توقع صندوق النقد الدولي نمواً قوياً للاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن ينمو بنسبة 4.8% في عام 2025 و5% في عام 2026.

وقالت نيكي ويلسون، المديرة الإدارية لشركة جيني للاستشارات التوظيفية، إن النمو السكاني يؤثر بالتأكيد على سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين أن هذا يُتيح فرصًا أكبر للمواهب ويزيد من المنافسة، إلا أنه يُثير أيضًا الكثير من "الضجيج الرمادي" حول الوظائف الشاغرة. هناك تدفق قوي للمهنيين الذين ينتقلون إلى المنطقة، إلى جانب زيادة في عدد الشركات الجديدة، وتوسعات المكاتب الإقليمية، ورجال الأعمال الذين يُوظفون محليًا أيضًا. لدى أصحاب العمل خيارات أوسع، ولكن يجب على الموظفين أيضًا التطور ليظلوا مرئيين، ومتصلين، ونشطين، كما قالت.

صرح ويلسون لصحيفة "خليج تايمز" أن المنافسة الأشدّ هي في قطاعات التجزئة، والتسويق التقليدي، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والوظائف القيادية. وأضاف: "هناك أيضًا تدفق كبير على الوظائف الجديدة، لا سيما في وظائف الإدارة، والمساعد الشخصي، ومدير التسويق، وخدمة العملاء".

الراتب هو أهم جانب

وأكد المدير الإداري لشركة جيني أن النمو السكاني لا يعني تلقائيا زيادات أقل في الرواتب ولكنه يؤدي إلى تغيير الديناميكيات.

لا يزال الأداء الاستثنائي يفتح الباب للتفاوض... فالنتائج أبلغ من أي وقت مضى. ومع ذلك، ومع توافر قاعدة أوسع من المواهب، أصبح أصحاب العمل في وضع أقوى لاتخاذ قرارات حاسمة ووضع معايير للرواتب أكثر تنافسية. في نهاية المطاف، إنها بيئة قائمة على الجدارة: لا يزال أصحاب الأداء المتميز مطلوبين، بينما أصبح أصحاب العمل أكثر انتقائية في مكافأة المواهب أو الاحتفاظ بها.

وبحسب دليل الرواتب في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 الذي أعده مايكل بيج، فإن ما يقرب من ستة من كل 10 موظفين في الإمارات العربية المتحدة - 59 في المائة - يعتبرون الراتب هو القرار الأكثر تأثيرًا عند قبول وظيفة جديدة.

وفي الوقت نفسه، يعتبر 80% من العاملين في الإمارات العربية المتحدة أن الراتب من بين أهم خمسة جوانب في عملهم.

ما يثير الاهتمام بنفس القدر هو عقلية الموظفين. فبينما يشعر 52% منهم بالرضا عن رواتبهم الحالية، فإن ما يقرب من ثلثيهم منفتحون على تغيير وظائفهم في عام 2026. وبالنسبة لمعظمهم، يُعد الراتب العامل الأهم، لكن التوازن بين العمل والحياة الشخصية والنمو المهني أصبحا بنفس القدر من الأهمية. وفي المقابل، يُخبرنا أصحاب العمل أنهم يجدون صعوبة في توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم، كما قال جون إيد، المدير الإداري لشركة مايكل بيج في الشرق الأوسط.