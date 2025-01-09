421 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المائية في الإمارات

وأوضحت أن انهيار عدد من السدود في الماضي تسبب في أزمات، ورغم أنها لم تكن كوارث بالمعنى الكامل للكلمة، إلا أنها كانت كذلك، لأن المجتمع الإماراتي غير معتاد على مثل هذه المشاهد.